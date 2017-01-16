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Suriyeli muhaliflerden Astana kararı

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Suriyeli muhalif gruplar Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23 Ocak'ta başlayacak barış görüşmelerine katılmaya karar verdi.
Suriyeli muhaliflerden Astana kararı
Suriyeli muhaliflerden Astana kararı Suriyeli muhaliflerden Astana kararı Suriyeli muhaliflerden Astana kararı

Reuters'a bilgi veren bir ÖSO yetkilisi, Astana'da ilk önceliklerinin ateşkesin ihlalsiz uygulanmasını masaya getirmek olduğunu söyledi.

SURİYELİ MUHALİFLER ASTANA'YA KATILACAK

Fırat Kalkanı Harekâtı'na katılan Özgür Suriye Ordusu'nun da (ÖSO) aralarında bulunduğu muhalifler, Ankara'da yaptıkları toplantının ardından Kazakistan'daki zirveye katılmaya karar verdi. Muhalifler, şimdi Astana'ya kimlerin gideceğini belirlemeye çalışıyor.

30 Aralık'ta başlayan ateşkesin rejim tarafından yoğun şekilde ihlal edildiğini savunan muhalifler, daha önce Astana zirvesini boykot edebileceklerini duyurmuştu.

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