Sivas'ta sabah saat 07.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 39'uncu sokakta meydana geldi. Sabah saatlerinde sokaktan geçenler, yerde kan izleri ve hemen ileride hareketsiz yatan bir kadın görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede kanlar içerisinde yerde yatan ve hayatını kaybettiği belirlenen kadının 38 yaşındaki Turan Yılmaz ile evli olan Fadime Yılmaz olduğu tespit edildi. Yılmaz'ın olay yerinden yaklaşık 10 metre ötedeki bir apartman dairesinde oturduğu belirlendi.
KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ
Kadının oturduğu binadan, hayatını kaybettiği yere kadar kan izleri ve ayakkabılarına rastlandı. Saldırıya uğrayan kadının kaçmaya çalıştığı anlaşıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 12 bıçak izine rastlandı. Olayın duyulması üzerine sokağa gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Fadime Yılmaz'ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi morguna kaldırıldı. Sokakta oturan mahalle sakinlerinden Hüseyin Başçiftçi, sabah saatlerinde sadece bağrışma sesleri duyduğunu daha sonra da yerde yatan kadını fark ettiklerini ancak olayı görenin olmadığını söyledi.
MARKET SAHİBİ ŞÜPHELİ
Yapılan ilk incelemede sokak yakınlarındaki bir marketi işleten F.Y. şüpheli olarak aranmaya başlandı. Polis adresinde bulunamayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
16 Ocak 2017 Pazartesi18 R.Ahir 1438
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5 çocuk annesi kadın sokakta bıçaklanarak öldürüldü
Sivas'ta 29 yaşındaki 5 çocuk annesi ev kadını Fadime Yılmaz, evinin önünde bıçaklı saldırıda öldürüldü. Polis market işletmecisi F.Y.'yi şüpheli olarak arıyor.
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