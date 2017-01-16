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Hükümetten kritik referandum açıklaması

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Hükümetten kritik referandum açıklaması
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında referandumun Nisan ayı başında yapılabileceğini açıkladı.
Hükümetten kritik referandum açıklaması Hükümetten kritik referandum açıklaması Hükümetten kritik referandum açıklaması

 

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasa değişiklik görüşmelerinin tamamlanmasından sonra nisan ayı başında referandum yapılabileceğini söyledi. Kurtulmuş, "İlk turdaki sonuçlar ikinci turun aynasıdır. Mümkün olan en kısa sürede referanduma gidilmesi gerekir" dedi.

İşte o konuşmadan satır başları

MECLİS'TE ÇIKAN TARTIŞMA

Muhalefetin kürsüyü işgal etmesi, milletvekilini ısırması kabul edilemez. 2. tur oylamalarında muhalefet Türkiye'yi rezil edecek görüntülerden uzak durmasını temenni ediyoruz. CHP, muhalefet yapacağım derken, bu görüntülerle kendilerine zarar veriyor.

ERKEN SEÇİM YAPILACAK MI

Meclis bu konuyu çözemezse erken seçime gidilir denildi. Şu aşamada erken seçimi telafuz etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye referanduma gidiyor

CHP'NİN AYM'YE GİTMESİ

CHP'nin Anayasa Mahkemesine gitmesi çok doğal tavırlarına bakılınca. AK Parti bu anayasa teklifinin hiçbir yerinde ilk 4 madde ile ilgili bir teklif yapmadı. İlk 4 maddenin tartışılması dün olmadığı gibi bugün de gündemimizde değil.

REFERANDUM NİSAN'DA

Meclis kararını verdikten sonra en doğrusu en kısa süre içinde referanduma gitmektir. Muhtemelen Nisan ayının başında referanduma gidilir bu süre mümkün olduğu kadar kısa tutulur.

SEÇİM BARAJI

Bu konu ile ilgili parti içinde olgunlaşmış bir karar olmadığını belirtirim. 4 temel siyasi metnin gözden geçirilmesi tabi ki kaçınılmaz. Önümüzdeki dönemde bu 4 temel yasa ile ilgili değişiklik teklifleri hep gündemde olacak. Yeni anayasa ile Türkiye bir hükümet değişikliğine gidiyor. Siyasi parti ve seçim yasasında değişiklikler olabilir.

PYD ASTANA'DA MASADA OLACAK MI?

Astana olsun Cenevre olsun barış konuşulurken masada teröristler olmamalı, Türkiye bu konuda nettir. Trump yönetimi bu hassasiyetimize dikkat gösterecektir ve PYD masada olmayacaktır.

ADİL ÖKSÜZ 'ESAS OĞLAN' DEĞİL

Ben Adil Öksüz'ün esas oğlan olmadığını düşünüyorum. Adil Öksüz bir gölgedir ve onu serbest bıraktılar. Serbest bırakarak darbe girişiminin hava ayağını yürütenlerin üstü kapatıldı. Ben Adil öksüz önemsiz biri demiyorum ama olaya buradan da bakılmalı.
 

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