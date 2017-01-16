16 Ocak 2017 Pazartesi18 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:20Öğle 13:21İkindi 15:46Akşam 18:09Yatsı 19:34
    • 14°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 82.050 0.65
  • Altın: 146,281 2.04
  • Dolar: 3,7786 0.67
  • Euro: 4,0024 0.38

Milyonlarca kişinin GSS primi eşitleniyor!

»
Genel Sağlık Sigortası primi ödeyen 4.2 milyon kişiye iyi haber var. 71, 213 ve 426 lira şeklindeki 3 ayrı tutar yerine, tek prim dönemine geçilecek. Primin herkes için 50 liraya inmesi planlanıyor
Milyonlarca kişinin GSS primi eşitleniyor!
Milyonlarca kişinin GSS primi eşitleniyor! Milyonlarca kişinin GSS primi eşitleniyor! Milyonlarca kişinin GSS primi eşitleniyor!

Sosyal güvenlikte atılan önemli adımlara bir yenisi daha eklenecek. Genel sağlık sigortası borçlularına yapılandırma ile önemli bir imkan getirilmesinin ardından, tek prim döneminin de kısa süre içinde başlaması planlanıyor. Böylece 4.2 milyon kişinin her ay ödediği prim düşecek.

GEÇEN YIL BAŞLADI

Genel Sağlık Sigortası kapsamında 4.2 milyon kişi, sigorta primini, gelirine göre 71,10- 213,30- 426,19 lira olmak üzere 3 farklı dilimden ödüyor. Bu uygulama değişecek. Tek bir prim tutarı belirlenecek, herkes bu tutardan ödeme yapacak. Bu tutar da mevcuttan daha az olacak. Böylece 4.2 milyon kişinin prim tutarı düşecek. Mevcut sistemde, gelir testi yaptırmayanların borcu da yüksek prim üzerinden hesaplanıyor.

TEST YAPTIRMAYAN...

Test yaptırmayanlar, 'asgari ücretin 2 katı geliri var' kabul ediliyor ve 426 liralık prim borcu çıkarılıyor. Yeni sistemde bu kişilerin de faturası inecek. Çalışma Bakanlığı, bu konuda geçtiğimiz yıl çalışma başlatmıştı. Çalışmanın son aşamada olduğu belirtiliyor. Prim tutarının kapsamdaki herkes için 50 lira civarında olması planlanıyor.

MEVCUT SİSTEMDE NE VERİLİYOR?

Evdeki kişi başına gelir:

Brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (1.777,5/3 = 592,5 TL): GSS primi ödemeyerek sağlıktan ücretsiz yararlanıyor.

Brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olanlar (592,5 TL-1.777,5 TL): 592,5 x % 12 = 71,1 TL

Brüt asgari ücret ile asgari ücretin 2 katı arasında olanlar ( 1.777,5 TL-3.555 TL): 1.777,5 x % 12 = 213,3 TL

Brüt asgari ücretin 2 katı olanlar (3.555 TL): 3.555 x % 12 = 426,6 TL.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Milyonlarca kişinin GSS primi eşitleniyor!Milyonlarca kişinin GSS primi eşitleniyor!Genel Sağlık Sigortası primi ödeyen 4.2 milyon kişiye iyi haber var. 71, 213 ve 426 lira şeklindeki 3 ayrı tutar yerine, tek prim dönemine geçilecek. Primin herkes için 50 liraya inmesi planlanıyor
Benzin fiyatlarındaki artış LPG’ye yönlendirdiBenzin fiyatlarındaki artış LPG’ye yönlendirdiSon bir ayda benzin fiyatlarına üst üste yapılan zamlarla birlikte sürücüler, benzinli araçlarına LPG taktırmaya başladı..
Bakan Ağbal'dan kritik açıklama!Bakan Ağbal'dan kritik açıklama!Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2016'da bütçe açığı 29,3 milyar TL" dedi.
Kaskoya yüzde 30 zam geliyorKaskoya yüzde 30 zam geliyorSigorta Bilgi Merkezi rakamlarına göre trafik sigortasına kasım ayından bu yana yüzde 10 zam yapıldı. Ortalama fiyatlar 597 liradan 660 liraya çıktı.
İşsizlik rakamları açıklandıİşsizlik rakamları açıklandıEkim döneminde işsizlik oranı yüzde 11,8 olarak gerçekleşti.
Küresel piyasalarda altın talebi artacakKüresel piyasalarda altın talebi artacakDünya Altın Konseyinin "2017 Görünümü Küresel Ekonomik Trendler ve Altına Etkileri " raporu yayımlandı.
  • Hükümet dolar için harekete geçti16 Ocak 2017 Pazartesi 09:14
  • Hükümetten iki yılda 636 milyar liralık yatırım!16 Ocak 2017 Pazartesi 08:55
  • Turp dolardan hızlı yükseldi!16 Ocak 2017 Pazartesi 08:45
  • ÖTV ve kur farkı beklentiyi düşürdü15 Ocak 2017 Pazar 23:17
  • Tarımda sistem değişiyor!15 Ocak 2017 Pazar 16:00
  • Türkiye'de bir ilk! Hizmete açılıyor15 Ocak 2017 Pazar 14:49
  • 'Ekmek tasarrufu ile 8 milyar lira cepte kalabilir'15 Ocak 2017 Pazar 13:53
  • 2017 yılı için dev yatırım bütçesi15 Ocak 2017 Pazar 13:00
  • Kur saldırısı için hükümetten karşı tedbir15 Ocak 2017 Pazar 09:31
  • Hükümet'ten dolara karşı yeni hamle15 Ocak 2017 Pazar 09:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri