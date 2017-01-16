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Karlov'un katili kimsesizler mezarlığına gömüldü

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Karlov'un katili kimsesizler mezarlığına gömüldü
Cenazesi, ailesi tarafından teslim alınmayınca geçen hafta Adli Tıp Kurumu yetkililerince belediye ekiplerine teslim edildi.
Karlov'un katili kimsesizler mezarlığına gömüldü Karlov'un katili kimsesizler mezarlığına gömüldü Karlov'un katili kimsesizler mezarlığına gömüldü

 

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesi kimsesizler mezarlığına gömüldü.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık 2016 Pazartesi akşamı Karlov'a suikast düzenledikten sonra emniyet güçlerince öldürülen Altıntaş'ın cenazesi, ailesi tarafından yasal süre dolmasına rağmen teslim alınmayınca geçen hafta Adli Tıp Kurumu yetkililerince belediye ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, cenazeyi 13 Ocak Cuma günü kimsesizler mezarlığına gömdü.

HABERTÜRK

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