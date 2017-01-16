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Düşen uçağın hangi şirkete ait olduğu öğrenildi

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Düşen uçağın hangi şirkete ait olduğu öğrenildi
Kırgızistan’da düşen kargo uçağının bağlı olduğu şirket ile 2007 yılında Isparta’da düşen uçağın kiralandığı şirketin sahiplerinin aynı isimler olduğu ortaya çıktı.
Düşen uçağın hangi şirkete ait olduğu öğrenildi Düşen uçağın hangi şirkete ait olduğu öğrenildi Düşen uçağın hangi şirkete ait olduğu öğrenildi

 

ACT Hava Yolları A.Ş’ye ait kargo uçağı sabah saatlerinde Bişkek yakınlarında evlerin üzerine düştü. Uçakta bulunan 4 kişi ile, evlerde bulunan çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kazada 37 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. 

YÜZDE 49’U ÇİNLİLER’İN

Bu sabah düşen kargo uçağı ile 2007’de Isparta’da düşen ve 57 kişinin yaşamını yitirdiği uçak ile ilgili önemli bir ayrıntının bulunduğu anlaşıldı. ACT Hava Yolları şirketinin yüzde 49’u Çinli HNA Grubu’na ait.

ISPARTA’DA DÜŞEN UÇAK İLE İLGİLİ YARGILANDI

Kalan yüzde 51 hisse ise Yavuz Çizmeci ve Dağlar Çizmeci’ye ait. 2007 yılında düşen uçağın kiralandığı şirket ise Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık AŞ’ydi. Bu şirketin ortağı da Yavuz Çizmeci’ydi. Isparta’daki uçak faciası sonrası açılan davada Yavuz Çizmeci’ye verilen 11 yıl 8 ay hapis cezasını Yargıtay onamıştı.

ACT HAVAYOLLARI AÇIKLAMA YAPTI

ACT Havayolları açıklamasında Hongkong - Bişkek seferi yapan TC-MCL tescil işaretli uçağın Bişkek’e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düştüğü belirtildi. Açıklamada, "Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir" denildi.

TÜRK SİVİL HAVACILIĞININ İLK JUMBO JETİYDİ

Türk Sivil Havacılığının tanınmış isimlerinden olan ve şirketin çoğunluk hissesinin sahibi Yavuz Çizmeci, Dağlar Çizmeci’nin ortaklığındaki ACT Hava yolları 2004 yılında kuruldu. 2011 yılında Çinli HNA Group, ACT Havayollarının hisselerinin yüzde 49’unu satın aldı. Hisselerinin yüzde 50,9’u Çizmeci’de, yüzde 0,9’u da diğer Türk ortaklarında olan ACT Havayollarının markası myCARGO olarak değişti.

Filosunda 8 uçak bulunan my CARGO dünyanın her tarafına yük taşıyabilmekte. Afganistan’da Kabil, Kandahar ve Bagram; Irak’ta Basra ve Bağdat gibi çeşitli bölge ve şehirlere de sayısız charter uçuş gerçekleştiriyor. Özel Kargo, Değerli Kargo, Tehlikeli Madde, Kolay bozulan, çürüyen, değer kaybına uğrayan mallar, Canlı Hayvan ve İnsani Yardım Malzemeleri gibi kargoları taşıyan my CARGO Türk Sivil Havacılığına ilk kez Boeing 747 (Jumbo jet) uçağı getirmişti.

Öte yandan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’de twetter’dan yaptığı açıklamada üzüntülerini belirterek, " Kırgızistan’da ACT Havayolları’na ait kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz” dedi.(Hürriyet)

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