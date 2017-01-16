Kurtulmuş: Esas oğlan o değil!

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş A Haber'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, anayasa değişiklik görüşmelerinin tamamlanmasından sonra nisan ayı başında referandum yapılabileceğini belirterek, "İlk turdaki sonuçlar ikinci turun aynasıdır. Mümkün olan en kısa sürede referanduma gidilmesi gerekir" dedi.



Kurtulmuş, Adil Öksüz'le ilgili gelişmelerin sorulması üzerine "Ben Adil Öksüz'ün esas oğlan olmadığını düşünüyorum. Adil Öksüz bir gölgedir ve onu serbest bıraktılar. Serbest bırakarak Akıncı Üssü'nde darbe girişiminin hava ayağını yürütenlerin üstü kapatıldı. Ben Adil öksüz önemsiz biri demiyorum ama olaya buradan da bakılmalı." ifadelerini kullandı.



İşte o konuşmadan satır başları

"Muhalefetin kürsüyü işgal etmesi, milletvekilini ısırması kabul edilemez. 2. tur oylamalarında muhalefet Türkiye'yi rezil edecek görüntülerden uzak durmasını temenni ediyoruz. CHP, muhalefet yapacağım derken, bu görüntülerle kendilerine zarar veriyor.

ERKEN SEÇİM YAPILACAK MI

İlk turdaki seçim sonuçları ikinci turun aynasıdır. Farklı bir sonuç çıkmayacağı kanaatindeyim. Erken seçim konusu ise; Parlamento bu konuyu çözemezse o zaman erken seçime gidilebilir. Erken seçimin doğru olmadığı kanaatindeyim. Parlamento 2019'a kadar görevini sürdürecektir. Nihayetinde Türkiye referanduma gidiyor.

CHP'NİN AYM'YE GİTMESİ

CHP'nin Anayasa Mahkemesine gitmesi çok doğal tavırlarına bakılınca. AK Parti bu anayasa teklifinin hiçbir yerinde ilk 4 madde ile ilgili bir teklif yapmadı. İlk 4 maddenin tartışılması dün olmadığı gibi bugün de gündemimizde değil.

REFERANDUM NİSAN'DA

Meclis kararını verdikten sonra en doğrusu en kısa süre içinde referanduma gitmektir. Muhtemelen Nisan ayının başında referanduma gidilir bu süre mümkün olduğu kadar kısa tutulur.

SEÇİM BARAJI

Bu konu ile ilgili parti içinde olgunlaşmış bir karar olmadığını belirtirim. 4 temel siyasi metnin gözden geçirilmesi tabi ki kaçınılmaz. Önümüzdeki dönemde bu 4 temel yasa ile ilgili değişiklik teklifleri hep gündemde olacak. Yeni anayasa ile Türkiye bir hükümet değişikliğine gidiyor. Siyasi parti ve seçim yasasında değişiklikler olabilir.

ABD'NİN PYD'YE VERDİĞİ DESTEK

Bu durumun yeni yönetim tarafından görüleceğini düşünüyoruz. Malesef Obama yönetimi Suriye'deki olumsuzlukların nasıl giderileceğini bilmemesinden kaynaklanmıştır. FETÖ konusunda ikinci bir konudur. ABD-Türkiye ilişkilerini derinden etkileyen PYD'den sonra FETÖ'ye verdiği destek ikinci konudur. Trump yönetiminin bu konuda değişikliğe gideceğini öngörüyorum. Bu ABD'nin de menfaatine bir durum olur. Bu iki değişiklikleri ABD yönetimi yaparsa ilişkilerimiz pozitif etkilenecektir.

PYD ASTANA'DA MASADA OLACAK MI?



Astana olsun Cenevre olsun barış konuşulurken masada teröristler olmamalı, Türkiye bu konuda nettir. Trump yönetimi bu hassasiyetimize dikkat gösterecektir ve PYD masada olmayacaktır.



DEAŞ'TAN PKK'YA KİTLESEL KATILIM

Terör örgütleri farklı oryantasyonlara sahip olabilir. Görüşleri ne olursa olsun, FETÇ, DEAŞ VE PKK'nın ortak hedefi Türkiye'dir. Bunların hepsinin arkasında ağababaları vardır. Bu maşalar marifetiyle Türkiye engellenmeye çalışılıyor. Oyun budur. Bölgede oynanan oyunu gören Türkiye'dir. Bu oyun u Türkiye bozacağı için Türkiye'nin başına terör örgütleri musallat ediliyor. FETÖ'yü de DEAŞ'ı da PKK'yı da kullanacaklar. Türk milleti bu terör örgütleri arkasındaki ağababaları gördükçe ulusal birlik içine girdi. Bu ittifaklar vardır ve devam edecektir. Biz bu örgütlere karşı başarılı olacağız ve bir müddet sonra isimleri dahi olmayacaktır.

ADİL ÖKSÜZ 'ESAS OĞLAN' DEĞİL



Ben Adil Öksüz'ün esas oğlan olmadığını düşünüyorum. Adil Öksüz bir gölgedir ve onu serbest bıraktılar. Serbest bırakarak Akıncı Üssü'nde darbe girişiminin hava ayağını yürütenlerin üstü kapatıldı. Ben Adil öksüz önemsiz biri demiyorum ama olaya buradan da bakılmalı"