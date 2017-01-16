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Advocaat kıyımı başlıyor!

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Advocaat kıyımı başlıyor!
Fenerbahçe'nin Adanaspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberlik takımdaki köklü değişiklikleri de beraberinde getirecek.
Advocaat kıyımı başlıyor! Advocaat kıyımı başlıyor! Advocaat kıyımı başlıyor!

Şampiyonluk yarışında ağır darbe alan ve son 17 sezonun en kötü iç saha performansına ulaşan Fenerbahçe'de teknik Direktör Advocaat da ilk 11'i yeniden gözten geçirecek.

İLK HAMLE SOL KANATTA OLACAK

Şener Özbayraklı'nın sağ bekteki performansı ve sık sık ileri çıkışlarında yaptığı ortalar ve asistlik pasları teknik heyeti memnun ederken, sol bekteki Hasan Ali Kaldırım'ın cesur olmayan oyunu İsmail Köybaşı'na şans doğurdu. Yedek bekleyen ve sonradan oyuna girdiği maçlarda skor da yapan İsmail Köybaşı, Hasan Ali'ye oranla daha sık ileri çıkıp ortalarıyla rakip kalede tehlike yaratıyor. Edinilen bilgiye göre Yönetimden de Advocaat'a İsmail'i oynatması konusunda tavsiye iletildi. Bu haftadan itibaren sol kanadın İsmail'e verilmesi bekleniyor.

ORTA SAHADA RAKİP ALANA ÇABUK GEÇMEK İÇİN ALPER...

Takasta düşünülen Aatıf'ın ilk 11'de olması maç öncesinde herkesi şaşırtırken, Mehmet Topal- Josef - Ozan Tufan üçlüsünün de daha çok savunma ağırlık olması Adanaspor karşısında ilk 60 dakika üretkenlik yaratamadı. 70. dakikadan sonra oyuncu değişiklikleri ve takım halindeki baskıdan sonra pozisyonlar arttı. Ancak Alper'in düşünülmemesi de bir başka soru işaretiydi. Dikine gitme özelliği ve kolay adam geçebilen Alper'in bundan sonraki haftalarda orta sahanın yükünü çekmesi yüksek ihtimal.

VE ÇİFT FORVET

Volkan Şen'in sakatlığı nedeniyle tüm hücum organizasyonlarını sadece Lens'in üzerine kurmak zorunda kalan Advocaat'ın; Sow , V.Şen ve M.Topal'ın yokluğunda 4-4-2'ye yönelmesi bekleniyor. Bu durumda forvette Fernandao ve Van Persie birlikte oynayacak. Orta alan ise Josef-Ozan-Alper ve Lens'ten oluşacak. 

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