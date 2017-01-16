Fenerbahçe'nin penaltı isyanı!

Fenerbahçeli oyuncular, Adanaspor maçının 17. dakikasında Josef de Souza'ya yapılan müdahale nedeniyle penaltı bekledi ancak hakem Serkan Çınar, penaltı kararı vermeyince taraftarların tepkisi büyük oldu.

Fenerbahçe ile Adanaspor arasındaki maçın 17. dakikasında çok tartışılan bir pozisyon yaşandı.

Jeremain Lens'ın ortasında Jose Fernandao topa net bir vuruş yapamadı ve %100'lük bir gol fırsatını değerlendiremedi. Ardından ceza sahası içinde bir karambol oluştu ve Fenerbahçe'de Josef de Souza, topu bir anda önünde bulundu. Josef de Souza, topu kontrol etmek isterken yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Serkan Çınar, pozisyonda faul olmadığını belirtti.

Fenerbahçeli taraftarlar, özellikle sosyal medyadan Josef de Souza'nın ayağına bir müdahale olduğunu ve bu nedenle penaltı verilmesi gerektiğini söyleyerek, büyük bir tepki gösterdi.

Eski hakem Muhittin Boşat, hakem Serkan Çınar'ın Fenerbahçe'nin bu pozisyonda net bir penaltını vermediğini söyledi. Deniz Çoban da Fenerbahçe'nin net penaltısının verilmediğini söyledi.

Eski FIFA hakemi Ahmet Çakar, "De Souza ya yapılan net penaltı verilmedi. Bu iş böyle gitmez" ifadelerini kullandı.

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Üçüncü tekrarda gördüğümüz üzere Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi." dedi. A Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu da pozisyonun net penaltı olduğunu belirtti.