Galatasaray'dan Sigthorsson'un sözlerine cevap

Galatasaray, geçtiğimiz gün Kolbeinn Sigthorsson'un İzlanda basınına verdiği röportajın ardından bir açıklama yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Kolbeinn Sigthorsson'un 8 saatlik bir sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

İşte Galatasaray'dan Kolbeinn Sigthorsson için yapılan o açıklama...

''Eski oyuncumuz Kolbeinn Sigthorsson'un dış basına verdiği bir röportajda çarpıtılan ifadelerinin aynı şekliyle Türk basınınında da yer aldığını görmekteyiz.

Eski oyuncumuz Galatasaray Spor Kulübü ile geçtiği irtibatın ardından verdiği röportajda kulübümüze transferi sırasında profesyonel spor yapan hemen hemen tüm sporcularda olabilecek problemler dışında, hele hele oynamasına engel teşkil bir sakatlığının ya da problemin olmadığını ifade etmiştir. Milli takım kampında dizinde hissettiği ağrı ve sertlik sonrası kamptan ayrıldığını ve İstanbul da tedavisine başlandığını vurgulamıştır.

Kolbeinn Sigthorsson'un transferi öncesi sponsor hastanemiz Liv Hospital'de yaklaşık 8 saat süren geniş bir sağlık taraması yapılmıştır. Taramanın sonunda da oyuncunun takıma katılması için herhangi bir engel teşkil eden soruna rastlanmamıştır. Kendisiyle ilgili tüm bulgular raporlanmıştır.

Oyuncumuz milli takım kampında yaşadığı dizinde hissettiği kitlenmenin ardından milli takım kampından affını istemiş, yine sponsor hastanemiz Liv Hospital'de bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu konuda çıkan asılsız haberler hem Nantes hem de Kolbeinn Sighthorsson tarafından doğrularıyla açıklanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü''