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All-Star'da Arda Turan sürprizi

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All-Star'da Arda Turan sürprizi
Barcelona'da forma giyen milli yıldızımız Arda Turan All-Star'a damga vurdu. Arda Turan maçın ikinci periyodunda oyuna girerek büyük sürpriz yaptı.
All-Star'da Arda Turan sürprizi All-Star'da Arda Turan sürprizi All-Star'da Arda Turan sürprizi

İspanya La Liga'da Barcelona forması giyen Arda Turan ayağının tozuyla Türkiye'ye gelerek All-Star maçında oyuna girdi. Arda Turan attığı basketlerle dikkat çekti.

Arda Turan dün Barcelona'nın Las Palmas maçında 90 dakika forma giymiş ve 5-0 kazandıkları maçta bir de gol atmıştı.

Yıldız futbolcu bugün All-Star maçını izlemek için Türkiye'ye gelmişti. Maçın 2. periyodunda sürpriz yaşandı ve Arda All-Star maçında oyuna girdi. 10 numaralı formayla mücadele eden yıldız futbolcu futbol sahasındaki hünerlerini bu kez parkede gösterdi.

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Attığı sayılarla dikkat çeken Arda Turan oyunda kaldığı süre boyunca sempatik tavırları ile dikkat çekti.

Arda attığı 3'lük sonrası ise tribünlerden büyük alkış aldı.

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