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John Kerry Vietnam askerini öldürdüğü bölgeye gitti

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John Kerry Vietnam askerini öldürdüğü bölgeye gitti
John Kerry, Vietnam Savaşı sırasında bir Ulusal Kurtuluş Cephesi militanını öldürdüğü Mekong Deltası'nı ziyaret etti.
John Kerry Vietnam askerini öldürdüğü bölgeye gitti John Kerry Vietnam askerini öldürdüğü bölgeye gitti John Kerry Vietnam askerini öldürdüğü bölgeye gitti

Görevi bırakmadan önceki son ziyaretleri kapsamında Vietnam’a giden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Vietnam Savaşı sırasında cesaret madalyasıyla onore edilmişti. Ancak Kerry, ABD’ye döndükten sonra ‘savaş karşıtı’ olmuştu.

"HAYATTA KALMAK SEVİNDİRİCİ"

Ulusal Kurtuluş Cephesi militanını öldürdüğü Mekong Deltası'nı ziyaret eden Kerry, 1969 yılında karşı karşıya savaştıkları Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin 70 yaşındaki eski bir üyesiyle de el sıkıştı.
BBC’nin haberine göre; Kerry, şimdilerde karides yetiştiren Vo Ban Tam isimli Vietnamlıya hayatta kalmalarının sevindirici olduğunu söyledi.

KERRY 26 YAŞINDAYDI

Vo Ban Tam, Kerry’nin vurarak öldürdüğü savaşçıyı tanıdığını ve ABD devriye botu gördüklerinde devreye giren saldırı planını hatırladığını söyledi.
BBC'nin haberinde Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi birliğinin roketatarı bulunduğu ve birliğin roketin menziline sokmak için ABD askerlerine ateş açtığı belirtildi.
O dönemde 26 yaşında olan Kerry ise, hücum bottan kıyıya atlayıp rokeratarı kullanan militanı vurarak öldürdü. ABD Dışişleri Bakanı, ekibinin hayatını kurtardığı için bu hamlesi nedeniyle cesaret madalyasıyla ödüllendirilmişti.

KERRY’NİN VURDUĞU ASKER 24 YAŞINDAYDI

Vo Ban Tam, Kerry’nin vurduğu militanın adının Ba Thanh olduğunu ve o dönemde 24 yaşında olduğunu söyledi. Çevirmen aracılığıyla Kerry ile konuşan Tam, “O iyi bir askerdi” dedi.
Kerry, o dönemde öldürdüğü Vietnamlıyla ilgili şu ana dek herhangi bir bilgiye sahip değildi.
John Kerry, 2004 yılında ABD Başkanlığı için yarıştığında da, bir genci vurduğu gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
 

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