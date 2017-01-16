John Kerry Vietnam askerini öldürdüğü bölgeye gitti

Görevi bırakmadan önceki son ziyaretleri kapsamında Vietnam’a giden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Vietnam Savaşı sırasında cesaret madalyasıyla onore edilmişti. Ancak Kerry, ABD’ye döndükten sonra ‘savaş karşıtı’ olmuştu.
"HAYATTA KALMAK SEVİNDİRİCİ"
Ulusal Kurtuluş Cephesi militanını öldürdüğü Mekong Deltası'nı ziyaret eden Kerry, 1969 yılında karşı karşıya savaştıkları Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin 70 yaşındaki eski bir üyesiyle de el sıkıştı.
BBC’nin haberine göre; Kerry, şimdilerde karides yetiştiren Vo Ban Tam isimli Vietnamlıya hayatta kalmalarının sevindirici olduğunu söyledi.
KERRY 26 YAŞINDAYDI
Vo Ban Tam, Kerry’nin vurarak öldürdüğü savaşçıyı tanıdığını ve ABD devriye botu gördüklerinde devreye giren saldırı planını hatırladığını söyledi.
BBC'nin haberinde Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi birliğinin roketatarı bulunduğu ve birliğin roketin menziline sokmak için ABD askerlerine ateş açtığı belirtildi.
O dönemde 26 yaşında olan Kerry ise, hücum bottan kıyıya atlayıp rokeratarı kullanan militanı vurarak öldürdü. ABD Dışişleri Bakanı, ekibinin hayatını kurtardığı için bu hamlesi nedeniyle cesaret madalyasıyla ödüllendirilmişti.
KERRY’NİN VURDUĞU ASKER 24 YAŞINDAYDI
Vo Ban Tam, Kerry’nin vurduğu militanın adının Ba Thanh olduğunu ve o dönemde 24 yaşında olduğunu söyledi. Çevirmen aracılığıyla Kerry ile konuşan Tam, “O iyi bir askerdi” dedi.
Kerry, o dönemde öldürdüğü Vietnamlıyla ilgili şu ana dek herhangi bir bilgiye sahip değildi.
John Kerry, 2004 yılında ABD Başkanlığı için yarıştığında da, bir genci vurduğu gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
- Bakan Ağbal'dan asgari ücrette 'vergi' açıklamasıİşte zinanın sonu!Samsun'daki rehine krizinden dram çıktı"Maaşın yarısını devlet ödeyecek"Trump, Merkel'i yerden yere vurdu.Netanyahu'dan ilginç suçlamaHükümetten kritik dolar açıklaması!O Kurum da TL'ye geçtiÜnlü oyuncu Müslüman mı oldu?Diyarbakır'da patlama! Yaralılar var
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
- “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
İmsak 06:49 Güneş 08:20 Öğle 13:21 İkindi 15:46 Akşam 18:09 Yatsı 19:34
- 14°C Adana
- 8°C Adıyaman
- 9°C Afyon
- 9°C Ağrı
- 9°C Amasya
- 2°C Ankara
- 15°C Antalya
- 6°C Artvin
- 10°C Aydın
- 8°C Balıkesir
- BIST: 81.901 0.46
- Altın: 146,149 1.95
- Dolar: 3,7772 0.63
- Euro: 4,0057 0.46
John Kerry Vietnam askerini öldürdüğü bölgeye gitti
Görevi bırakmadan önceki son ziyaretleri kapsamında Vietnam’a giden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Vietnam Savaşı sırasında cesaret madalyasıyla onore edilmişti. Ancak Kerry, ABD’ye döndükten sonra ‘savaş karşıtı’ olmuştu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kedisini bulana ödül verecek!
- Artık yaşından çok aldığı para konuşulacak
- Lindsay Lohan geçmişini silip müslüman oldu
- Kokoreç can aldı
- Ece Erken ateş püskürdü:"Manyak mısınız?"
- Murat Yıldırım'ın yarışmadan alacağı ücret dudak uçuklattı
- Türk edebiyatının en önemli ismi hayatını kaybetti!
- Savcılık Aleyna Tilki için harekete geçti!
- Seren Serengil'in eski eşine silahlı saldırı
- 4 yaşındaki oğlu ağlayınca korkunç gerçek ortaya çıktı
- Murat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattı
- Süslüman Hanife sonunda itiraf etti!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.