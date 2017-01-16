16 Ocak 2017 Pazartesi18 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:20Öğle 13:21İkindi 15:46Akşam 18:09Yatsı 19:34
    • 14°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 81.738 0.26
  • Altın: 146,336 2.08
  • Dolar: 3,7834 0.80
  • Euro: 4,0079 0.52

Şehidin otopsisinde çıkan korkunç ayrıntı

»
Şehidin otopsisinde çıkan korkunç ayrıntı
İzmir Adliyesi ve Reina saldırıları sonrası yapılan araştırmada iki saldırıda da zırh delici çelik uçlu kaleşnikof mermisi kullanıldığı ortaya çıktı.
Şehidin otopsisinde çıkan korkunç ayrıntı Şehidin otopsisinde çıkan korkunç ayrıntı Şehidin otopsisinde çıkan korkunç ayrıntı

 

İzmir Bayraklı Adliyesi'nde hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı girişinde 5 Ocak günü PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, polis memuru Fethi Sekin canı pahasına teröristlerle çatışarak şehit olmuştu. Olayda zabıt katibi Musa Can da hayatını kaybetmişti. PKK'lı iki terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Fethi Sekin tabancasının son mermisi bitene kadar teröristlerin üzerine gitti ve büyük bir katliamı önledi. Kahraman polis Fethi Sekin'in otopsisi sonrası ilginç bir detay ortaya çıktı. İstanbul'da yılbaşında ünlü eğlence kulübü Reina'da 39 kişiyi öldüren DEAŞ'lı teröristin kullandığı mermi ile İzmir Bayraklı'da adliyeye düzenlenen saldırıda kullanılan merminin aynı tip olduğu ortaya çıktı. Her iki saldırıda da kullanılan mermilerin zırh delici çelik uçlu olduğu belirlendi. Çelik uçlu merminin, diğer kaleşnikof mermisine göre daha fazla etkisinin olduğu, yakın mesafeden atıldığı takdirde çelik yeleğin dahi işe yaramadığı öğrenildi. İsimleri farklı iki terör örgütünün de saldırılarda aynı mermiyi kullanması dikkat çekerken, DEAŞ ve PKK'nın birlikte hareket ettiği bir kez daha ortaya çıktı.

ADLİYE SALDIRISINDA ÜST AKIL FETÖ

PKK'lı teröristlerin, FETÖ soruşturmalarını yürüten savcıların odalarını hedef aldığı saldırıyla ilgili savcı, kirli işbirliğiyle ilgili önemli bulgulara ulaşmıştı. Soruşturmayı bu yönde sürdüren savcı, saldırıda hedefi hain örgüt FETÖ'nün belirlediği, terörist saldırıyı ise eli kanlı örgüt PKK'nın yaptığını değerlendiriyor.
 

Takvim

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şehidin otopsisinde çıkan korkunç ayrıntıŞehidin otopsisinde çıkan korkunç ayrıntıİzmir Adliyesi ve Reina saldırıları sonrası yapılan araştırmada iki saldırıda da zırh delici çelik uçlu kaleşnikof mermisi kullanıldığı ortaya çıktı.
FETÖ'den İdris Bal'a "parti kur" talimatıFETÖ'den İdris Bal'a "parti kur" talimatıFETÖ operasyonunda şüpheli olarak ifadesine başvurulan itirafçı, bir dönem danışmanlığını yaptığı eski milletvekili İdris Bal'ın istifa ve parti kurma sürecini anlattı
FETÖ ilaç yolsuzluğuyla da gelir sağlamışFETÖ ilaç yolsuzluğuyla da gelir sağlamışFETÖ üyelerinin özel hastane ve ilaçlarda yapılan yolsuzluklarla örgüte para aktardığına yönelik itirafçı ifadeleri ortaya çıktı.
Kurtulmuş: Esas oğlan o değil!Kurtulmuş: Esas oğlan o değil!Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında Adil Öksüz'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Karlov'un katili kimsesizler mezarlığına gömüldüKarlov'un katili kimsesizler mezarlığına gömüldüCenazesi, ailesi tarafından teslim alınmayınca geçen hafta Adli Tıp Kurumu yetkililerince belediye ekiplerine teslim edildi.
Evin bahçesine gökten buz kütlesi düştüEvin bahçesine gökten buz kütlesi düştüUçaktan düştüğü tahmin edilen buz kütlesinin bahçe duvarını parçalamasıyla şaşıran ev sahibi çift, ölümde dakikalarla kurtuldu.
  • İşte Günün Gazete manşetleri16 Ocak 2017 Pazartesi 12:10
  • BBC'den kirli THY manipülasyonu16 Ocak 2017 Pazartesi 11:30
  • Hükümet İstanbul için korkunç rakamı açıkladı16 Ocak 2017 Pazartesi 11:05
  • Caner Karaer'e otobüs çarptı16 Ocak 2017 Pazartesi 10:30
  • CHP sapık üyesini ihraç ediyor16 Ocak 2017 Pazartesi 10:08
  • Ahmet Türk başka bir cezaevine nakledildi16 Ocak 2017 Pazartesi 09:56
  • Maden ocağında göçük!16 Ocak 2017 Pazartesi 09:51
  • Erdoğan'ın 14 yıllık hayali gerçek oluyor!16 Ocak 2017 Pazartesi 09:47
  • Kıbrıs'taki FETÖ'cü askerler Türkiye'ye gönderildi16 Ocak 2017 Pazartesi 09:42
  • İstanbul'un 19 ilçesi risk altında16 Ocak 2017 Pazartesi 09:38
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri