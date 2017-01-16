Şırnak'ta kanalizasyon çalışması sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 işçi yaralandı. İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan belediye tarafından Dicle Mahallesi'nde yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında iş makinesiyle kazı yapılırken teröristlerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, belediyede görevli 5 işçi yaralandı. Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
16 Ocak 2017 Pazartesi18 R.Ahir 1438
- All-Star'da Arda Turan sürpriziSoğuk havalar Avrupa’da 65 can aldıMilyonlarca kişinin GSS primi eşitleniyor!Şırnak'ta önceden tuzaklanan patlayıcı infilak etti!Podolski'den Fenerbahçe'ye olay göndermeKaçırılan Kızılhaç görevlisi serbest bırakıldıKar yağmayan Adana'ya belediye kar getirdi!Rıdvan Dilmen, Başakşehir'in transferini açıkladı!İran'da 2 günde 20 kişi idam edildi5 çocuk annesi kadın sokakta bıçaklanarak öldürüldü
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
- “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
İmsak 06:49 Güneş 08:20 Öğle 13:21 İkindi 15:46 Akşam 18:09 Yatsı 19:34
- 14°C Adana
- 8°C Adıyaman
- 8°C Afyon
- 10°C Ağrı
- 9°C Amasya
- 1°C Ankara
- 15°C Antalya
- 7°C Artvin
- 10°C Aydın
- 8°C Balıkesir
- BIST: 82.050 0.65
- Altın: 146,281 2.04
- Dolar: 3,7786 0.67
- Euro: 4,0024 0.38
Şırnak'ta önceden tuzaklanan patlayıcı infilak etti!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şırnak'ta önceden tuzaklanan patlayıcı infilak etti!Şırnak'ta belediye ekiplerinin kanalizasyon çalışmaları sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 5 işçi hastaneye kaldırıldı
5 çocuk annesi kadın sokakta bıçaklanarak öldürüldüSivas'ta 29 yaşındaki 5 çocuk annesi ev kadını Fadime Yılmaz, evinin önünde bıçaklı saldırıda öldürüldü. Polis market işletmecisi F.Y.'yi şüpheli olarak arıyor.
Şehidin otopsisinde çıkan korkunç ayrıntıİzmir Adliyesi ve Reina saldırıları sonrası yapılan araştırmada iki saldırıda da zırh delici çelik uçlu kaleşnikof mermisi kullanıldığı ortaya çıktı.
FETÖ'den İdris Bal'a "parti kur" talimatıFETÖ operasyonunda şüpheli olarak ifadesine başvurulan itirafçı, bir dönem danışmanlığını yaptığı eski milletvekili İdris Bal'ın istifa ve parti kurma sürecini anlattı
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kedisini bulana ödül verecek!
- Artık yaşından çok aldığı para konuşulacak
- Lindsay Lohan geçmişini silip müslüman oldu
- Kokoreç can aldı
- Ece Erken ateş püskürdü:"Manyak mısınız?"
- Murat Yıldırım'ın yarışmadan alacağı ücret dudak uçuklattı
- Türk edebiyatının en önemli ismi hayatını kaybetti!
- Savcılık Aleyna Tilki için harekete geçti!
- Seren Serengil'in eski eşine silahlı saldırı
- 4 yaşındaki oğlu ağlayınca korkunç gerçek ortaya çıktı
- Murat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattı
- Süslüman Hanife sonunda itiraf etti!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.