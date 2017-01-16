Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör olaylarının ardından oluşan hafriyatın döküldüğü alanda patlama meydana geldi.
BEKLEYEN POLİS EKİPLERİNE SALDIRDILAR
Edinilen bilgiye göre Sur'daki enkazın döküldüğü Dicle Üniversitesi hafriyat alanında bekleyen polis araçlarına yönelik bombalı saldırı yapıldığı belirtildi.
BİR POLİS ŞEHİT, 3 POLİS YARALANDI
Saldırıda bir polisin şehit olduğu, 3 polisinse yaralandığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ile birlikte polis ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri gönderildi.
16 Ocak 2017 Pazartesi18 R.Ahir 1438
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Diyarbakır'da patlama! Yaralılar var
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine saldırı düzenlendi. Bir polis şehit oldu, 3 polis ise yaralandı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör olaylarının ardından oluşan hafriyatın döküldüğü alanda patlama meydana geldi.
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