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Netanyahu'dan ilginç suçlama

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Netanyahu'dan ilginç suçlama
İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesindeki basın ve medya kuruluşlarının hükümeti düşürmeye çalıştığını öne sürdü.
Netanyahu'dan ilginç suçlama Netanyahu'dan ilginç suçlama Netanyahu'dan ilginç suçlama

Netanyahu, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Basın ve medya kuruluşları, liderliğini yürüttüğüm Likud hükümetine karşı son zamanlarda daha önce görülmemiş açık bir şekilde saldırı kampanyası başlatmıştır." dedi. 

Kampanyanın ayrıca kendisi hakkında açılan davalarda İsrail Devlet Savcısı'na baskı yapmayı amaçladığını öne süren Netanyahu, "Araç belli, her gün ve her gece maksatlı yalanlarını güçlendirmek için özenle değişik değişik kelimeler seçiliyor." ifadelerini kullandı. 

Netanyahu açıklamasında, "Doğal olarak soruşturma devam ettiği sürece ben kendimi savunamıyorum, kamuoyuna gerçeği anlatamıyorum ancak şunu söyleyebilirim, suçum yok." ifadeleriyle kendini savundu. 

Öte yandan İsrail Devlet Radyosu'nun haberine göre, İsrail polisinin muhalif Yediot Ahronot gazetesinin genel yayın yönetmeni Arnon Mozes'i 8 saat süren sorgudan geçirdi. 

Radyonun haberinde, İsrail polisi Mozes'i Başbakan Netanyahu ile gazetenin genel politikasını değiştirme üzerine yaptığı pazarlıklarla ilgili haberlerin ardından soruşturma başlattığı ifade edildi. 

Başbakan Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında bu ay içinde polise iki kez ifade vermişti. Netanyahu'nun Kudüs'teki resmi konutunda gerçekleşen sorgulamalardan ilkinin üç saat, ikincisinin ise beş saat sürdüğü belirtilmişti. İsrail basınında çıkan haberlere göre, bu hafta polisin Netanyahu'nun ifadesine yeniden başvurması bekleniyor. 

Hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddeden Netanyahu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yıllardır bana ve aileme karşı yürütülen eziyet neticesinde hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey de çıkmayacak, çünkü hiçbir şey yok." ifadelerini kullanmıştı. 

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor. 

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