16 Ocak 2017 Pazartesi18 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:20Öğle 13:21İkindi 15:46Akşam 18:09Yatsı 19:34
    • 14°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 81.901 0.46
  • Altın: 146,149 1.95
  • Dolar: 3,7772 0.63
  • Euro: 4,0057 0.46

Trump, Merkel'i yerden yere vurdu.

»
Trump, Merkel'i yerden yere vurdu.
Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sığınmacı politikasını çok bir şekilde eleştirdi.
Trump, Merkel'i yerden yere vurdu. Trump, Merkel'i yerden yere vurdu. Trump, Merkel'i yerden yere vurdu.

ABD Başkanlığını bu hafta devralacak Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sığınmacı politikasını eleştirerek, "Merkel sığınmacıları ülkesine alarak feci bir hata yaptı." dedi.

İngiliz The Times gazetesi, İngiltere Eski Adalet Bakanı ve iktidardaki Muhafazakar Partili Milletvekili Michael Gove tarafından yapılan Donald Trump röportajını, "Britanya ile bir anlaşma yapacağım" başlığıyla verdi.

Trump'ın New York’taki çalışma ofisinde yapılan röportajda, Cuma günü ABD Başkanlığını devralacak Trump, görevine Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenerek başlayacağını, ancak bu güvenin ne kadar süreceğini zamanın göstereceğini kaydetti.

"Merkel feci bir hata yaptı"

Trump röportajında Almanya Başbakanı Merkel'e "büyük saygı duyduğunu" söyledi ancak Merkel'in 1 milyondan fazla sığınmacıyı Almanya topraklarına kabul etmesini eleştirdi. Trump, "Bence Merkel tüm bu sığınmacıları ülkesine alarak feci bir hata yaptı. Kimse bu insanların nereden geldiğini dahi bilmiyor. Yani bence Merkel feci bir hata yaptı, kötü bir karar aldı." dedi. Trump ayrıca, "AB, Almanya'nın aracı oldu." yorumunda bulundu.

Nükleer silahların azaltılması yönünde imzalanacak bir anlaşma karşılığında Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldıracağını da ifade eden Trump, "Rusya'ya yönelik bazı yaptırımlar var. Bakalım Rusya ile bazı iyi anlaşmalara varabilecek miyiz. Bence nükleer silahlar ciddi ölçüde azaltılmalı. Bu (anlaşmanın) bir parçası." dedi.

"Musul felakete dönüştü"

ABD'nin önceki yönetimler dönemindeki dış politikasını da eleştiren Trump, Irak'ın işgaliyle ilgili "Muhtemelen ülkemiz tarihinin en kötü kararıydı. İşgal, arı kovanına çomak sokmaktı." dedi. Trump ayrıca Afganistan'daki durumun kötüye gittiğini ve Musul'u tekrardan ele geçirme girişimlerinin de felakete dönüştüğünü söyledi.

Donald Trump, ABD'nin sınırlarının kuvvetlendirilmesi çerçevesinde ise gelecek hafta Pazartesi günü birkaç düzenlemenin imzalanacağını bildirerek, bu kapsamda Avrupa ülkeleri vatandaşlarının ABD'ye girişine sınırlamalar getirilebileceğini kaydetti.

Brexit'e destek

Bu arada İngiliz basını, Trump'ın röportajında özellikle Brexit'e ilişkin açıklamalarına geniş yer verdi.

İngiltere'de Brexit kampanyasının başını çeken isimlerden olan Muhafazakar Partili milletvekili Michael Gove'un İngiltere'nin ABD ile serbest ticaret anlaşması konusunda ilk sırada yer alıp almayacağı sorusu üzerine Trump, "Bence harikasınız, son derece iyi gidiyorsunuz." cevabını verdi.

Trump, göreve gelmesinin ardından ABD ve İngiltere arasında hızlı bir şekilde karşılıklı serbest ticaret anlaşmasının sağlanacağına işaret etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Ağbal'dan asgari ücrette 'vergi' açıklamasıBakan Ağbal'dan asgari ücrette 'vergi' açıklamasıMaliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretin 2017 yılı için bin 404 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, "2017 yılında hiçbir asgari ücretlinin geliri vergi nedeni ile bin 404 liranın altına düşmeyecek" dedi.
İşte zinanın sonu!İşte zinanın sonu!İzmir’in Aliağa ilçesinde, eşini başka bir erkekle evde yakaladığı iddia edilen koca silahıyla dehşet saçtı. Şahıs önce eşini, sonra da ilişkisi olduğu iddia edilen adamı öldürüp ardından intihar etti.
Samsun'daki rehine krizinden dram çıktıSamsun'daki rehine krizinden dram çıktıSamsun’da bir lokantada 5 kişiyi silahla rehin aldıktan sonra polisin müdahalesi ise etkisiz hale getirilip gözaltına alınan engelli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Trump, Merkel'i yerden yere vurdu.Trump, Merkel'i yerden yere vurdu.Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sığınmacı politikasını çok bir şekilde eleştirdi.
Netanyahu'dan ilginç suçlamaNetanyahu'dan ilginç suçlamaİsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesindeki basın ve medya kuruluşlarının hükümeti düşürmeye çalıştığını öne sürdü.
Hükümetten kritik dolar açıklaması!Hükümetten kritik dolar açıklaması!Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, döviz kurundaki oynaklıkla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
  • O Kurum da TL'ye geçti16 Ocak 2017 Pazartesi 17:46
  • Diyarbakır'da patlama! Yaralılar var16 Ocak 2017 Pazartesi 17:11
  • Uludağ'da olağanüstü koruma dikkat çekti16 Ocak 2017 Pazartesi 16:40
  • Şırnak'ta önceden tuzaklanan patlayıcı infilak etti!16 Ocak 2017 Pazartesi 16:06
  • Kar yağmayan Adana'ya belediye kar getirdi!16 Ocak 2017 Pazartesi 15:40
  • 5 çocuk annesi kadın sokakta bıçaklanarak öldürüldü16 Ocak 2017 Pazartesi 15:10
  • Şehidin otopsisinde çıkan korkunç ayrıntı16 Ocak 2017 Pazartesi 14:35
  • FETÖ'den İdris Bal'a "parti kur" talimatı16 Ocak 2017 Pazartesi 13:41
  • FETÖ ilaç yolsuzluğuyla da gelir sağlamış16 Ocak 2017 Pazartesi 13:10
  • Kurtulmuş: Esas oğlan o değil!16 Ocak 2017 Pazartesi 13:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri