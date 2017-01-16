"Maaşın yarısını devlet ödeyecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim 2016'ya ait işsizlik oranına ilişkin, "Bunu en kısa zamanda bizim yüzde 10'ların altına indirememiş olmamız, hep birlikte bizim eksiğimiz veya kendimizi güvene almak düşüncemiz olur. Ülkenin dinamiklerini çok daha güçlü hale getiremezsek, kendimizi de güvene almış olamayız." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Müezzinoğlu, İstihdam Seferberliği kapsamında İŞKUR ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Oda ve Borsalarda İŞKUR Hizmet Noktası Kurulması Protokolü"nün TOBB İkiz Kuleler'deki imza törenine katıldı.

Yeni mezunun ücretinin yarısı devletten

Müezzinoğlu, işsizlikle mücadelede işverenlerin artı istihdamının büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, özellikle üniversiteden yeni mezun olanların istihdam edilmesi halinde bir yıl boyunca bu çalışanların ücretinin yüzde 50'sini destekleyeceklerini vurguladı.



Türkiye'de her yaştan 1 milyon 250 bin gencin istihdam beklediğini anlatan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Bugünkü rakamlara baktığımızda işsizlik oranında yine artış var. Oran yüzde 11,8 oldu. Bunu en kısa zamanda bizim yüzde 10'ların altına indirememiş olmamız, hep birlikte bizim eksiğimiz veya kendimizi güvene almak düşüncemiz olur. Ülkenin dinamiklerini çok daha güçlü hale getiremezsek kendimizi de güvene almış olamayız. O nedenle çok daha güçlü dinamikler için daha cesur, daha özgüvenli adımlar atmalıyız. TOBB Başkanımızın dediği gibi 'Bu millete inan ve güvenen mutlaka kazanır.' Bakın siyasette de millete inan hep kazandı, kazanmaya da devam ediyor ama millete inanmayan veya milletten korkan kaybediyor, kaybetmeye de devam ediyor. Bu millete daha çok güvenmek ve daha güçlü adımları atmak hem milli ve yerlidir hem de şehitlere borcumuzdur." Üniversite mezunu gençlerin yaklaşık yüzde 30'unun iş aramadığına dikkati çeken Müezzinoğlu, "Bu grupla ilgili çalışma yapılması talimatını verdim. Neden istihdama girmek istemiyorlar, bunu araştıralım istedim. Bu gençler, bu milletin okulunda okudular ve bu milletin yarınlarına katkı sunabilecek birikim ve yaştalar. Onlardan istifade etmek bizim görevimiz. Bu davranışın sebebini bulup, gerekirse buna göre farklı projeler üretmeliyiz. Daha özgür, daha girişimci ve daha esnek projeler üretmeliyiz." dedi.