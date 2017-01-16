İşte zinanın sonu!

İzmir’in Aliağa ilçesinde, eşini başka bir erkekle evde yakaladığı iddia edilen koca silahıyla dehşet saçtı. Şahıs önce eşini, sonra da ilişkisi olduğu iddia edilen adamı öldürüp ardından intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay Aliağa ilçesi Kurtuluş Mahallesi 318/1 sokakta meydana geldi. İddialara göre, esnaf olan Mustafa Ş. (38) evinden sabah çıktıktan bir müddet sonra tekrar evine geldi. Mustafa Ş., kapıyı açtıktan sonra iddialara göre eşi Miray Ş. (36) ile ilişkisi olduğu iddia edilen Selahattin D. (38)'yi aynı evde yakaladı. Bunu gören koca dehşet saçtı. Silahına davranan Mustafa Ş., önce eşini ardından da Selahattin D.'ye kurşun yağdırdı. Meydana gelen olayda iki şahısta kanlar içerisinde kaldı. Daha sonrada Mustafa Ş. aynı silahla intihar girişimde bulundu. Silah sesleri üzerine komşular hemen durumu polise bildirdi.

Daha öncede boşanma aşamasına gelindiği iddiası

Eve gelen ekipler, üç kişinin kanlar içerisinde yattığını tespit ederken, polisler Selahattin D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralanan Miray Ş.'yi Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı. Miray Ş., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan Mustafa Ş.'de Ege Üniversitesine sevk edilmesinden bir müddet sonra yolda yaşamını yitirdi.

Cesetler, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine götürüldü. Öte yandan, Mustafa Ş. ile Miray Ş.'nin daha öncede boşanma aşamasına geldiği, sonra ise tekrar barıştığı iddia edildi.