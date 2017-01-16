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Darbe komisyonuna cevap verdi

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Melih Gökçek, TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından kendisine sunulan sorulara yazılı yanıt verdi.
Darbe komisyonuna cevap verdi
Darbe komisyonuna cevap verdi Darbe komisyonuna cevap verdi Darbe komisyonuna cevap verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Eski milletvekili Bülent Arınç'ın söylediği gibi 'parsel parsel' bir satış söz konusu değildir. Bu konuda değişik kişi ve kuruluşlar savcılığa müracaat etmiş ve hakkımda savcılık tarafından soruşturma yapılmıştır. Bu soruşturmanın sonucunda söylenenlerin asılsız olduğu ortaya çıkmış ve hakkımda takipsizlik kararı verilmiştir." dedi.

Gökçek, TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından kendisine sunulan sorulara yazılı yanıt verdi.

Darbe gecesi Ankara'da savaş uçaklarının uçtuğu sırada aracıyla yolda olduğunu, değişik bakanları telefonla aradığını ve onların "Darbe olduğunu" ifade ettiklerini belirten Gökçek, Dikmen'de bir gecekonduya gittiğini, sosyal medyadan vatandaşları direnmeye davet ettiğini bildirdi.

Darbe girişiminde bulunulan ilk saatlerden itibaren ertesi gün dahil olmak üzere, 18 televizyon kanalına telefonla bağlanarak, "Darbe FETÖ'cüler tarafından yapılıyor, kısa zamanda bastırılacaktır. Tüm vatandaşlarımızı sokağa davet ediyorum." tarzında konuşmalar yaptığına dikkati çeken Gökçek, yaklaşık 13 saat boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, başbakanlık müsteşarı, değişik emniyet müdürleri, belediye çalışanları ve parti teşkilatından kişilerle telefon görüşmeleri yaptığını aktardı.

BELEDİYENİN ARAÇLARI BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Emniyetten gelen talepler doğrultusunda belediyenin iş araçlarını ve otobüsleri Ankara'da ihtiyaç duyulan yerlere sevk ettiğini vurgulayan Gökçek, "İftiharla söyleyebilirim ki FETÖ darbe girişiminin Ankara'daki faaliyetlerinin engellenmesinde Ankara Büyükşehir Belediyemizin çok büyük katkıları olmuştur." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ'de bulunan kişilerle önceki yıllardan beri tanıştığını vurgulayarak, "İtiraf etmeliyim ki bu organizasyonu vatanına ve milletine hayırlı evlatlar yetiştirmek için eğitime önem veren bir hayır kuruluşu olarak gördüm. Orduda, poliste ve bürokraside böyle bir organizasyonları olduğunu kesinlikle bilmiyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1994 yılından itibaren ayrım yapmadan her kişi ve kuruluşa okul, yurt, hastane, ibadethane konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarına işaret eden Gökçek, bu taleplerde sadece inşa edilecek yapının trafiğe engel olup olmaması ve otopark ihtiyacının karşılanıp karşılanmamasına baktıklarını kaydetti.

KİMDEN GELİRSE GELSİN

Kimden talep gelirse gelin öncelikle eğitim ve sağlığa destek vermek niyetinde olduklarını vurgulayan Gökçek, şunları aktardı:

"FETÖ'cuların zaman zaman yurt ve okul yapımı çin belediyemize müracaatları oldu. Diğer özel kuruluş ve vakıflara ne işlem yapıldı ise bunlara da aynı işlem yapılmıştır. Zaten istesem de ayrı bir muamele yapmam mümkün değildir. Çünkü birincisi, imarla ilgili kimden bir konunun talebi olursa yasalara uyup uyulmadığına bakmaksızın belediye meclisine göndermek zorundayım. Gelen teklifleri belediye meclisine havale etmezsem, yasalara göre suç işlemiş olurum. Bu konuda sayısız yargı kararı vardır. Yargı kararlarında 'sen karar veremezsin, sadece belediye meclisine havale edersin, meclis karar verir' denilmektedir. Yoksa eski milletvekili Bülent Arınç'ın söylediği gibi 'parsel parsel' bir satış söz konusu değildir. Bu konuda değişik kişi ve kuruluşlar savcılığa müracaat etmiş ve hakkımda savcılık tarafından soruşturma yapılmıştır. Bu soruşturmanın sonucunda söylenenlerin asılsız olduğu ortaya çıkmış ve hakkımda takipsizlik kararı verilmiştir."

FETÖ hakkında medyaya değişik zamanlarda intikal eden bilgiler haricinde özel olarak söyleyebileceği bir bilgi olmadığına vurgu yapan Melih Gökçek, son belediye seçimlerinden sonra göreve başlar başlamaz FETÖ'cü olarak bildiği üst görevlerdeki tüm yöneticileri görevden aldığını, bazılarının da emekli olarak görevlerinden ayrıldıklarını kaydetti.

100 FETÖ'CÜ ATILDI

"Darbe girişiminden sonra 400 civarında kişiyle ilgili inceleme başlattık. Şu ana kadar 100 civarında FETÖ'cü ile belediyemizin ilişikleri kesildi." bilgisini paylaşan Gökçek, FETÖ'cülerin 17-15 Aralık'tan sonra FETÖ'cülerin faaliyetlerini ve onları himaye edenlerin faaliyetlerini gizlemek için algı çalışması yaptıklarını belirtti.

Gökçek, "Bu algıda amaç, özellikle başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, bazı CHP milletvekillerinin ve bazı danışmanlarının FETÖ'ye olan desteklerini örtme amacı taşımaktaydı." ifadesini kullandı.

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