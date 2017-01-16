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AK Parti'den CHP'ye 'Anayasa Mahkemesi' cevabı!

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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin Anayasa düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitmesini değerlendirdi.
AK Parti'den CHP'ye 'Anayasa Mahkemesi' cevabı!
AK Parti'den CHP'ye 'Anayasa Mahkemesi' cevabı! AK Parti'den CHP'ye 'Anayasa Mahkemesi' cevabı! AK Parti'den CHP'ye 'Anayasa Mahkemesi' cevabı!

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop canlı yayınına katıldığı Haberturk'de Anayasa çalışmalarını değerlendirdi. 

Meclis'teki çalışmaların ilk turunu değerlendiren Şentop, "Bir sürpriz yok. AK Parti 316 milletvekili imzasıyla verdi. MHP destek vereceğini söylemişti, sözünün arkasında durdu. Beklendiği gibi 1. tur gerçekleşti. CHP'nin bu konudaki itirazları enteresan. Rejim değişikliği itirazını 2010'da da yapmıştı. 2007'de de aynı itiraz rejim değişikliği itirazını ortaya koyuyor. Bu itirazın ciddiyeti kayboluyor. Metnin içeriğine ilişkin somut itirazlar yapmanın imkanı kalmıyor. 1. turdaki tablonun 2. turda da devam edeceği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

CHP'YE AYM CEVABI

CHP'nin Anayasa düzenlemesinin için AYM'ye gitme planının sorulması üzerine Şentop şunları söyledi;

 "CHP şüphesiz götürecektir, endişemiz yok. Milletvekilleri, partiler, parti grupları var. Meclis'te kendilerine göre kurallar var. Matematik gibi kesinliği yok, farklı yorumları olabilir ama herkesin kendi işine bakması lazım. Biz nasıl CHP'lilerin oy kullanma şekline karışmıyoruz, herkes istediği gibi oy kullansın, başkalarının oy kullanmaları için ne yaparlarsa yapsınlar. İçtüzük, Anayasa ne diyorsa buyursun mahkemeye götürsün. 'Anayasa'da gizli oylanır' deniliyor. Bugün gizli oylama diye bağıran bazı yazarlar akademisyenler, bu yasa çıkarken 'Böyle şey olur mu' diye itiraz etmişler. İşlerine geldiği zaman itiraz edebiliyorlar.

Meclis İçtüzüğü'nde ise çok enterasan bir düzenleme var. Burada esas mesele şu; gizlilikle ilgili şartların sağlanmasını esas alıyor. Gizli oy kullanmaya imkan veren bir imkan var. Herhangi bir milletvekili de açık oy kullanıyorsa ona da Meclis Başkanlık Divanı'nın yapacağı bir şey yok. 95'ten beri bunlar var. Suistimale çok açık bir şey. Anayasa Mahkemesi'nin neyi inceleyeceği belli. Anayasa Mahkemesi'nin işi değil bu. Buna bakabileceğini söylerseniz, Anayasa Mahkemesi'nin bambaşka çalışma içine girmesi lazım."

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