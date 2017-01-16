17 Ocak 2017 Salı18 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:19Öğle 13:21İkindi 15:47Akşam 18:10Yatsı 19:35
    • 6°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 81.712 0.23
  • Altın: 147,398 2.82
  • Dolar: 3,8050 1.37
  • Euro: 4,0356 1.21

Rusya'dan ABD'ye: Siz başlattınız!

»
Rusya'dan ABD'ye: Siz başlattınız!
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un Avrupa'da 'ordu konuşlandırma planlarını' yıkıcı olarak niteledi.
Rusya'dan ABD'ye: Siz başlattınız! Rusya'dan ABD'ye: Siz başlattınız! Rusya'dan ABD'ye: Siz başlattınız!

Mariya Zaharova bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin uyguladığı Avrupa'da kapsamlı ordu konuşlandırma planları tüm Avrupa'nın güvenlik mimarisi için güçlü yıkıcı potansiyele sahip, yeni askeri ve siyasi gerçekliği oluşturduğunu ifade etti.

"YIKICI SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Kıtadaki güç dengesinde büyük bir dengesizlik kazandırdığını söyleyen Avrupa-Atlantik bölgesi için uzun vadeli yıkıcı sonuçlar doğurabilir" dedi.

"SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNE BENZİYOR"

Washington'un bu planlarıyla yeni silahlanma yarışını başlattığını ve soğuk savaş döneminde olana benzer çatışmacı ilişki modelini dayatmakla niteleyen Rus yetkili, şöyle konuştu:

“Tüm bunların yanında Avrupa ve küresel güvenliğe yıkıcı etkisi olan tek taraflı ve hiçbir şekilde kısıtlanmayan ABD füze savunma sistemi potansiyelinin geliştirilmesi, ABD'nin diğer NATO ülkelerinin topraklarına yerleştirilen nükleer silahların modernizasyonu ve nükleer güç olmayan müttefiklerini aktif olarak bu silaha alıştırması dikkat çekiyor.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Barzani hakkında yeni açıklama!Barzani hakkında yeni açıklama!Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin görevini bırakma kararı aldığı iddia edildi. Ancak bu haber kısa sürede yalanladı.
Almanya ile İtalya arasında gerginlikAlmanya ile İtalya arasında gerginlikABD Çevre Koruma Ajansının İtalya-Amerika ortaklı otomobil üreticisi Fiat Chrysler şirketine emisyon hilesi soruşturması başlatması, iki ülke arasında gerginliğe neden oldu.
Trump'tan şaşırtan Twitter kararı!Trump'tan şaşırtan Twitter kararı!ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın resmi başkanlık hesabı yerine 20 milyon takipçisi olan kendi Twitter hesabını kullanmayı sürdürmeyi planladığı bildirildi.
Rusya'dan ABD'ye: Siz başlattınız!Rusya'dan ABD'ye: Siz başlattınız!Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un Avrupa'da 'ordu konuşlandırma planlarını' yıkıcı olarak niteledi.
Ünlü oyuncu Müslüman mı oldu?Ünlü oyuncu Müslüman mı oldu?Türkiye'ye yardımları ve sevgisi ile bilinen Lindsay Lohan'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.
John Kerry Vietnam askerini öldürdüğü bölgeye gittiJohn Kerry Vietnam askerini öldürdüğü bölgeye gittiJohn Kerry, Vietnam Savaşı sırasında bir Ulusal Kurtuluş Cephesi militanını öldürdüğü Mekong Deltası'nı ziyaret etti.
  • Irak'ta bombalı saldırı: 3 ölü16 Ocak 2017 Pazartesi 16:45
  • Soğuk havalar Avrupa’da 65 can aldı16 Ocak 2017 Pazartesi 16:20
  • Kaçırılan Kızılhaç görevlisi serbest bırakıldı16 Ocak 2017 Pazartesi 15:50
  • İran'da 2 günde 20 kişi idam edildi16 Ocak 2017 Pazartesi 15:20
  • Obama'nın başkanlık karnesinde 5 kırık not16 Ocak 2017 Pazartesi 14:50
  • Suriyeli muhaliflerden Astana kararı16 Ocak 2017 Pazartesi 14:40
  • Davos zirvesi yarın başlıyor16 Ocak 2017 Pazartesi 14:20
  • Çin'den Trump'a uyarı!16 Ocak 2017 Pazartesi 14:10
  • DEAŞ, 320 Iraklıyı serbest bıraktı16 Ocak 2017 Pazartesi 13:50
  • Gece kulübünü taradılar: 8 ölü!16 Ocak 2017 Pazartesi 13:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri