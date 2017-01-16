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Şehidin acısı Trabzon'a ulaştı

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Şehidin acısı Trabzon'a ulaştı
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki hain saldırı sonucu şehit olan Miraç Kadir Özcan'ın ailesine acı haber ulaştı.
Şehidin acısı Trabzon'a ulaştı Şehidin acısı Trabzon'a ulaştı Şehidin acısı Trabzon'a ulaştı

Diyarbakır'da teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle meydana gelen patlamada şehit olan 28 yaşındaki polis memuru Miraç Kadir Özcan’ın Trabzon’da yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nden yetkililer, Diyarbakır'ın Sur İlçesin'de Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında, polis servis aracının geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan polis memuru Miraç Kadir Özcan’ın, Kalkınma Mahallesi Mekân Sokak, Nasip Sitesi’nde ikamet eden ailesine acı haberi verdi.

ANNESİ FENALAŞTI, HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık 8 aydır Diyarbakır’da görev yapan 1,5  yaşında kız çocuğu sahibi Miraç Kadir Özkan'ın bir süre önce kaybettiği babası Ali Özcan’ın da emekli polis komiseri olduğu öğrenildi. Acı haber sonrası fenalaşan şehidin annesi Gülşen Özcan, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  

Şehit polis memuru Özcan’ın cenazesi yarın Diyarbakır’daki törenin ardından Trabzon’da toprağa verilecek.

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