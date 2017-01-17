39 kişiyi katleden Reina katliamcısı, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.
YANINDA OĞLU DA VAR
Yakalanan teröristin yanında oğlunun da bulunduğu öğrenildi. Teröristin sağlık kontrolünden sonra Emniyet'e getirileceği öğrenildi.
17 Ocak 2017 Salı18 R.Ahir 1438
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Reina katliamcısı yakalandı
39 kişiyi katleden Reina katliamcısı, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
39 kişiyi katleden Reina katliamcısı, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.
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