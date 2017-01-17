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Kartal 3 puanı kaptı!

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Kartal 3 puanı kaptı!
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Beşiktaş, zorlu Osmanlıspor deplasmanını kayıpsız atlattı.
Kartal 3 puanı kaptı! Kartal 3 puanı kaptı! Kartal 3 puanı kaptı!

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Osmanlıspor'a konuk oldu.

Siyah-beyazlılar 20. dakikada Anderson Talisca ve 90+3. dakikada Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 38 puana yükselerek lider Başakşehir'i 1 puan geriden takibini sürdürdü. 26 puanda kalan Osmanlıspor ise haftayı 6. sırada kapattı.

Osmanlıspor: 0 - Beşiktaş: 2

Stat: Osmanlı

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Prochazka, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır (Dk. 53 Aykut Demir), Mehmet Güven, Koray Altınay (Dk. 64 Lawal), Umar, Maher (Dk. 75 Delarge), Regattin, Webo

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül (Dk. 63 Beck), Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma (Dk. 69 Tolgay Arslan), Talisca, Babel (Dk. 79 Kerim Frei), Cenk Tosun

Goller: Dk. 20 Talisca, Dk. 90+3 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 8 Koray Altınay, Dk. 55 Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Dk. 42 Quaresma, Dk. 46 Marcelo (Beşiktaş)

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