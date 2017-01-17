YSK sandığı çıkardı: İşte referandum tarihi!

Çarşamba günü başlayacak ikinci tur görüşmelerinin cuma günü bitmesi öngörülüyor. Bu takvime göre referandumun da nisan ayının ilk yarısında yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren 18 maddelik anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki ilk tur görüşmeleri tamamlandı, gözler yarın başlayacak ikinci tur görüşmelerine çevrildi.



Anayasa değişikliği teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki birinci tur görüşmeleri 9 Ocak Pazartesi günü başladı. İlk gün, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 10 Ocak Salı gününden itibaren ise teklifin maddelerine ilişkin görüşmeler ve oylamalar yapıldı. İlk tur görüşmelerde milletvekillerinin yaklaşık 90 saat mesai yaptığı tutanaklara yansıdı. Genel Kurul'da her gün sabahın ilk ışıklarına kadar süren görüşmelerde günde ortalama üç madde geçerken cumartesi gecesi bu sayı 6'ya çıktı. Pazar günü de son 2 madde geçti.



CHP'DEN PROVOKASYON



İlk tur görüşmelerinde CHP'nin tüm provokasyon denemeleri boşa çıkarıldı. CHP, AK Parti-MHP'den fire çıkacağını iddia etti, bunun için MHP'yi yakın markaja aldı ancak CHP'nin bu beklentisi 'evet' bloğuna zarar vermedi. Milletin kürsüsünü işgal eden CHP'li vekillerden birisi AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'yı bacağından ısırdı. CHP'li Niyazi Nefi Kara da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in burnuna burnunu kırdı.



Kavgada, sandalyeler, saksıların havada uçuştu, Meclis kürsüsü de hasar gördü. CHP'liler, görüşmeleri engellemek için yeni bir taktik daha devreye soktu. CHP'liler, AK Parti ve MHP'lilerin oylarını kullanmasını bekledikten sonra kabinler önünde sıra oluşturdu. Kabinlere girenler ise dakikalarca çıkmadı. Oy pusulalarının atıldığı kupaların önüne anayasa kitapçıklarını bıraktı.

İKİNCİ TUR CUMA BİTER



Teklife şiddetle karşı çıkan, hatta kan ve savaşla tehdit eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu birinci madde için oy kullanmadı. Değişikliğe şiddetle karşı olmasına rağmen oylamaya katılamayan Kılıçdaroğlu'nun gerekçesi ise 'grup konuşmasını hazırlaması' olarak gösterildi. Teklifin ikinci tur görüşmelerine yarın geçilecek. AK Parti, ikinci turda maddeler üzerinde konuşmalar olmayacağı için, her gün 6 maddenin oylanması, teklifin Meclis sürecini 20 Ocak Cuma günü tamamlamayı hedefliyor. İkinci turda sadece önergeler görüşülüp, madde oylamaları yapılacak. 330'un altında kalan maddeler reddedilmiş sayılacak. 330-367 arasında kalırsa referanduma sunulacak.



TAKVİM ÖNE ÇEKİLDİ



AK Parti yönetiminin 24 Ocak'a kadar görüşmelerin sürmesine yönelik hazırladığı takvim ilk tur görüşmelerinin beklenenden önce bitirilmesi nedeniyle birkaç gün öne çekildi. Teklifin Genel Kurul'daki görüşmelerinin 20- 21 Ocak'ta tamamlanmasının ardından anayasa değişikliği üzerinde teknik inceleme ve redaksiyon yapılacak. İncelemeden sonra teklif 23 veya 24 Ocak'ta Cumhurbaşkanının onayına sunulacak. AK Parti kurmayları takvime göre referandumun Nisan ayının ilk haftasında olacağını belirtiyor.

Yenişafak