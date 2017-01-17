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Gülen bu kez de siyasileri tehdit etti.

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Gülen bu kez de siyasileri tehdit etti.
Rus Büyükelçi Karlov suikastini günler öncesinden ‘elçiler güvende değil’ diyerek ilan eden FETÖ, bu kez de siyasetçileri hedef aldı.
Gülen bu kez de siyasileri tehdit etti. Gülen bu kez de siyasileri tehdit etti. Gülen bu kez de siyasileri tehdit etti.

Teröristbaşı Gülen, MHP ve CHP’li isimlere ve bazı itirafçılara suikast düzenleneceğini söyledi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde örgüt üyelerine seslenen Gülen, uyarı kılıfıyla MHP ve CHP yönetiminden isimlere suikast düzenleneceğini açıkladı. Teröristbaşı ayrıca itirafçıların da hedefte olduğunu belirtti. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Gülen, özetle şunları söyledi:

İTİRAFÇILARA TEHDİT

"Öyle bir suikast ki, zahiren bazı siyasîleri ve itirafçı kılıklı müfterîleri hedefe koyacaklar. Şimdi bu itirafçılardan endişem benim, iftiracılardan daha doğrusu. Onlar için de birşey yapabilirler. Dolayısıyla buna da derler ki, 'hizmet yaptı, çünkü daha evvel içlerindeydi. İhanet ettiğinden dolayı cezalandırdılar.' Bunu da yapabilirler. Herkes bilmeli.
Şimdi ise ayağa düşmüş bir şey var: MHP'den mi, CHP'den mi, bir insanı öldürtmek suretiyle bir de onlarda Hizmet Hareketi'ne karşı antipati uyarma… Doğrudan doğruya, karar alınmış; sadece maktulü belirleme kalmış. “Kimi yaparsak, isabetli davranmış oluruz?!. Kimi yaparsak turnayı gözünden vurmuş oluruz?!.” Maktulü belirleme mevzuu kalmış sadece. Bu da ayağa düşmüş, dillere düşmüş. Hapisaneler koydukları o insanlar için de bir başkaldırma tablosu göstermek suretiyle ateş etme öldürmek suretiyle, işte bakın bunlar terörist filan dedirtme meseleleri konuşulan şeylerdir.”

SUİKASTI İLAN ETMİŞLERDİ

Bir kaç gün önce de FETÖ'nün firari gazetecilerinden Tarık Toros Anayasa oylamalarında siyasi suikast olacağını iddia etmişti. Toros sosyal medya hesabından “Muhalefetten etkin bir siyasiye suikast düzenlenebilir.” diyerek yeni eylem planları hakkında ipucu vermişti. Rus Büyükelçisi Adrey Karlov'un ölümünden bir kaç gün önnönce FETÖ'cülerden benzer tehditlerde bulunmuştu. FETÖ'cü gazeteci Abdullah Bozkurt, Ankara'daki yabancı misyon temsilcilerinin güvende olmadığını yazmış, bu ifadelerden bir kaç gün sonra da Rus Elçi Karlov FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü.

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