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Robben bir yıl daha Bayern Münih'te!

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Robben bir yıl daha Bayern Münih'te!
Alman ekibi Bayern Münih, Hollandalı futbolcu Robben'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzattı
Robben bir yıl daha Bayern Münih'te! Robben bir yıl daha Bayern Münih'te! Robben bir yıl daha Bayern Münih'te!


Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından  Bayern Münih, Hollandalı oyuncusu Arjen Robben'in sözleşmesini bir yıllığına  uzattı.
 
Alman kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki  Robben'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı belirtildi.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih'in yönetim kurulu  başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Robben'in oynadığı mevkide dünyanın en iyi  futbolcularından biri olduğunu kaydederek, "Robben, 8 yıldan beri Bayern Münih'te oynuyor ve kulübümüzün  önemli parçalarından biri oldu. Bir yıl daha Bayern Münih  formasını giyeceğinden dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.
 
Robben ise Bayern Münih'le olan sözleşmesini uzatmasından mutluluk  duyduğunu belirterek, takımıyla şampiyonluklar kazanmak istediğini kaydetti.
 
Real Madrid'den 2009'da Alman ekibine transfer olan Robben, Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Bunun yanı sıra  5 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Robben,  4 defa da Almanya Kupası'nı  kaldırdı. Tecrübeli futbolcu, Bundesliga'da oynadığı 152 maçta 82 gol attı.
 

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