Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Kolombiyalı defans oyuncusu Yoiver Gonzalez ile anlaştı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncu ile 2 yılı opsiyonlu 3,5 senelik sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Gonzalez'e 'hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
17 Ocak 2017 Salı19 R.Ahir 1438
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Gaziantepspor'da defansa takviye!
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