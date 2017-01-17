İşte caninin İLK İFADESİ!

Reina saldırısını düzenleyen ve 39 kişiyi katleden 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov'un İran üzerinden Türkiye'ye girdiği ve Afganistan'da eğitim aldığı belirtildi.
Türkiye'yi yılbaşı gecesi acıya boğan Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov ile ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla ele geçirilen Masharipov, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyeti'ne götürüldü.
SALDIRIYI DEAŞ ADINA YAPMIŞ
Buradaki ilk sorgusunda teröristin, Reina saldırısını terör örgütü DEAŞ adına yaptığını kabul ettiği belirtildi. Masparipov'un Türkiye'ye İran üzerinden girdiği ve Afganistan'da eğitim aldığı kaydedilirken, teröristin 4 dil bildiği kaydedildi.