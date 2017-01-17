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İşte Ak Parti'nin yeni planı!

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İşte Ak Parti'nin yeni planı!
Ak Parti, önce partili Cumhurbaşkanı, ardından da Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişiklik teklifinin 2. tur oylamasında “sürpriz” istemiyor.
İşte Ak Parti'nin yeni planı! İşte Ak Parti'nin yeni planı! İşte Ak Parti'nin yeni planı!

Ak Parti kurmayları bu nedenle, “330” eşiğinin teklifin maddeleri ve tümünün akıbetini belirleyeceği 2. tur öncesi, 1. turda kullanılan, “boş, geçersiz ve çekimser” oylara odaklandı.

İki partide, MHP’nin bilinen retçileri dışından gruplarından farklı hareket eden 7 ila 9 arasında milletvekili olduğu hesabını yapan Ak Parti kurmaylarının endişesi, 2. turda bu milletvekillerinin sayısının artması. Kulislerde, Ak Parti ve MHP’de 1. turda kendini, “ret oyu” kullanmayarak gizleyen milletvekilleri bulunduğu, 2. turda bu milletvekillerinin teklifin kritik bir maddesinin ya da tümüne ilişkin son oylamada, “güç gösterisi” yaparak düşmesini sağlayabilecekleri konuşulurken, Milliyet’in “Velev ki partili Cumhurbaşkanı’nı getiren maddede bu tablo yaşandı. Bu durumda ne yapacaksınız? Teklifin görüşmelerini yarım mı bırakacaksınız” sorusuna Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Bu işin velevkisi yok. Ak Partili hiçbir milletvekili böyle bir yola başvurmaz. Biz 316 milletvekili olarak imza attık. O imzalar namusumuz, şerefimizdir” yanıtını verdi. 

"ÇEKİMSERLER İKNA EDİLEBİLİR"

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ilk turda maddelere 340 bandında oy çıktığı anımsatılarak yöneltilen “2. Turda bu tablo devam eder mi?” sorusu üzerine Ak Parti MHP’nin oy potansiyelinin 354 olduğunu, madde oylamalarında en düşük 341 oy’un çıktığını anlattı. Elitaş, “Demek ki 13 tane farklı oy kullanılıyor. 6-7 arkadaşımız MHP’den oy kullanmayacağını beyan ettiler, buna 7 dersek geriye 6 milletvekili kalıyor. Bunun hangi partiden olduğunu araştırmak doğru değil” ifadesini kullandı.

Boş-geçersiz ve çekimser oyların, “düşüneceğim, sonraki oylamada karar vereceğim” anlamına geldiğini kaydeden Elitaş, bunların ikna edilebileceğini söyledi. Elitaş, “Ak Parti içinde çekince koyan var mı?” sorusunu, “Biz arkadaşlarla konuşuyoruz. Örneğin bütçe hakkının parlamentodan  alındığıyla ilgili endişeleri vardı. Biz arkadaşlarımızla konuştuk, uzun  mesajlaşmalarını yaptık ve bizim yaptığımız işin şu andaki mevcut durumdan parlamentonun gücünü daha artıran bir sistem olduğu ortaya çıktı” diye cevapladı.

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