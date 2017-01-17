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Canan Karatay'dan palmiye yağı açıklaması

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Canan Karatay'dan palmiye yağı açıklaması
Canan Karatay, palmiye yağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Canan Karatay'dan palmiye yağı açıklaması Canan Karatay'dan palmiye yağı açıklaması Canan Karatay'dan palmiye yağı açıklaması

Ünlü çikolata-fındık ezmesi Nutella'nın içerdiği palm yağı nedeniyle kanserojen etki taşıdığı yönündeki iddialar devam ediyor.

Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Ahmet Hakan'ın konuğu olan Prof. Dr. Canan Karatay, "Palmiye yağı trans yağdır, zeytinyağı gibi değildir. Bildiğiniz gibi trans yağlarının insan vucudunda kanser yaptığını biliyoruz" dedi.

Trans yağlarının en tehlikeli yağlar olduğuna da değinen Karatay, işlem görmüş bütün yağlarda trans yağlarının bulunduğunu, bunlardan uzak durulması gerektiğini açıkladı.

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