17 Ocak 2017 Salı19 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:19Öğle 13:21İkindi 15:47Akşam 18:10Yatsı 19:35
    • 8°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 81.712 0.23
  • Altın: 147,398 2.82
  • Dolar: 3,8050 1.37
  • Euro: 4,0356 1.21

Profesörle hastanın 'taciz ve parmak koparma' davası

»
İstanbul’daki bir üniversite hastanesinde görevli Prof. Dr. B.E. arkadaşı olan hastası N.M'yle "taciz iddiasıyla mahkemelik oldu.
Profesörle hastanın 'taciz ve parmak koparma' davası
Profesörle hastanın 'taciz ve parmak koparma' davası Profesörle hastanın 'taciz ve parmak koparma' davası Profesörle hastanın 'taciz ve parmak koparma' davası

İstanbul’daki bir üniversite hastanesinde görevli kadın doğum uzmanı Prof. Dr. B.E.’nin, arkadaş olduğu hastası N.M.’yle yaşadığı ‘taciz’ kavgası mahkemelik oldu. 

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan dava dosyasındaki iddialara göre olay şöyle gelişti: Prof. Dr. B.E. (64) ile N.M. (39) 2001 yılında, hasta-doktor olarak tanıştı.

TACİZ İDDİASI

İkili, zamanla arkadaş oldu. 2013’te N.M.’nin eşinden boşanması üzerine görüşmeleri sıklaşan prof. ve hastası 24 Eylül’de B.E.’nin evinde buluştu. Akşam yemeği yiyen ikili, alkol aldıktan sonra sohbete başladı. Prof. Dr. B.E., kanepeye uzanarak N.M.’nin yanına oturmasını istedi. Genç kadın saçlarını okşayan ve beline sarılan doktoruna ‘yapma’ deyince tartışma çıktı.

B.E., genç kadının gitmesini engelleyip üzerine yüklendi. B.E.’nin kapıyı kilitlemesi üzerine N.M. cama koşup yardım istedi. Genç kadın, bağırmaması için ağzını kapatan B.E.’nin 2 parmağını ısırdı. Başparmağı kopan profesörün elinden testislerini sıkarak kurtulan N.M., kapıya koştu, komşulardan yardım istedi. Prof. Dr. B.E. ise kopan parmağını komşularının yardımıyla bularak hastaneye koştu.

KARŞILIKLI DAVA

Tarafların şikâyeti üzerine savcılık Prof. Dr. B.E. hakkında ‘cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 22, N.M. hakkında da ‘kasten yaralama’dan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Savcı, N.M.’nin suçunun ‘meşru müdafaa’ kapsamında değerlendirilmesini istedi.

İfadesinde N.M.’nin iddialarının gerçek dışı olduğunu belirten Prof. Dr. B.E. kendini şöyle savundu: “Evime geldi zeytinyağlı dolma getirdi. Ayrıldığı eşi ile ilgili sorunları konuştuk. Eski eşi ve ailesiyle olan sorunlarda hatalı olduğunu söyleyince ‘Gidiyorum’ dedi. Tuzla’dan gelmişti, vakit geçti. Gitmemesini söyledim. Bana hakaretler etti. Birden cama çıkarak ‘İmdat beni öldürüyorlar’ diye bağırdı. Psikopat bir kadının davranışları ile karşı karşıya kaldığımı anladım. Çevreye rezil olmamak için ağzını kapadım.”

Profesör ve hastası arasındaki dava, önümüzdeki günlerde başlayacak. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Profesörle hastanın 'taciz ve parmak koparma' davasıProfesörle hastanın 'taciz ve parmak koparma' davasıİstanbul’daki bir üniversite hastanesinde görevli Prof. Dr. B.E. arkadaşı olan hastası N.M'yle "taciz iddiasıyla mahkemelik oldu.
Gökçek'ten şaşırtan FETÖ açıklamasıGökçek'ten şaşırtan FETÖ açıklamasıAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, darbe komisyonuna FETÖ hakkında ifade verdi.​
Tüm ilaçlara zam geliyorTüm ilaçlara zam geliyorHastane muayene ücretlerine yüzde 20 ile 60 oranında zam yapılmasının ardından ilaçlara da zam geldi.
İşte caninin İLK İFADESİ!İşte caninin İLK İFADESİ!Reina saldırganı 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov'un Türkiye'ye İran üzerinden girdiği ve Afganistan'da silah eğitimi aldığı kaydedildi.
Reina katliamcısı yakalandı süreç nasıl işleyecek?Reina katliamcısı yakalandı süreç nasıl işleyecek?Esenyurt'ta arkadaşının evinde kıskıvrak ele geçirilen Özbek asıllı cani Emniyet'e götürüldü. Peki şimdi süreç nasıl işleyecek Güvenlik Uzmanı Mete Yarar açıkladı.
Gülen'den siyasilere suikast tehdidiGülen'den siyasilere suikast tehdidiRus Büyükelçi Karlov suikastini günler öncesinden ‘elçiler güvende değil’ diyerek ilan eden FETÖ, bu kez de siyasetçileri tehdit etti.
  • Reina katliamcısı yakalandı17 Ocak 2017 Salı 00:25
  • Kılıçdaroğlu istedi, Bahçeli kabul etti16 Ocak 2017 Pazartesi 23:49
  • Teröristbaşı Gülen'den MHP'ye suikast tehdidi16 Ocak 2017 Pazartesi 23:48
  • Diyarbakır şehitlerinin isimleri belli oldu16 Ocak 2017 Pazartesi 23:45
  • Şehidin acısı Trabzon'a ulaştı16 Ocak 2017 Pazartesi 23:43
  • Nurettin Veren gündeme getirmişti, yakalandı16 Ocak 2017 Pazartesi 23:42
  • AK Parti'den CHP'ye 'Anayasa Mahkemesi' cevabı!16 Ocak 2017 Pazartesi 20:30
  • Ankara Adliyesi'ne FETÖ operasyonu16 Ocak 2017 Pazartesi 19:30
  • Darbe komisyonuna cevap verdi16 Ocak 2017 Pazartesi 18:30
  • Bakan Ağbal'dan asgari ücrette 'vergi' açıklaması16 Ocak 2017 Pazartesi 17:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri