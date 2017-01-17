17 Ocak 2017 Salı19 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:19Öğle 13:21İkindi 15:47Akşam 18:10Yatsı 19:35
    • 10°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 81.860 0.18
  • Altın: 147,797 0.30
  • Dolar: 3,7956 -0.25
  • Euro: 4,0405 0.12

Konya'da hayat kadınları suçüstü yakalandı!

»
Konya'da gece yol kenarlarında bekleyip para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen 10 kadın ile onların erkek müşterilerle temasa geçmesini sağladığı öne sürülen 2 kişi fuhuş pazarlığı yaparken suçüstü yakalandı.
Konya'da hayat kadınları suçüstü yakalandı!
Konya'da hayat kadınları suçüstü yakalandı! Konya'da hayat kadınları suçüstü yakalandı! Konya'da hayat kadınları suçüstü yakalandı!

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez karatay ilçesi Piri Esad Caddesi üzerinde bulunan kadınların gece caddelere çıkıp, yol kenarlarında durarak sürücülerle para karşılığı otopark, boş arsalar, otel ve evlerde 50 lira karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan fiziki takibin ardından polis, operasyon için harekete geçti. Caddeye çıkan kadınları takibe alan ekipler kadınların araç sürücüleriyle pazarlık yapıp, araca bindiklerinde suçüstü yaptı. 10 kadın ve onların erkek müşterilerle temasa geçmesini sağladığı öne sürülen 2 kişi yakalandı. Suçüstü yakalanan ve müşteriyle 50 lira karşılığında anlaştığı öğrenilen bir kadın basın mensuplarına, "Otobüs bulamadım. Eve gitmek için otostop çekiyordum. Ben boyumca çocuklarım var" diyerek kendisini savundu. Bir müşteri ise, "Fiyatı daha konuşmadık. Arabaya binince konuşacaktık. Bi kaçamak yapalım dedik" dedi. 12 kişi polisteki işlemlerinin ardından Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Fuhuş pazarlığı yapan hayat kadınlarına suçüstü

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na operasyon!3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na operasyon!3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Gülen bu kez de siyasileri tehdit etti.Gülen bu kez de siyasileri tehdit etti.Rus Büyükelçi Karlov suikastini günler öncesinden ‘elçiler güvende değil’ diyerek ilan eden FETÖ, bu kez de siyasetçileri hedef aldı.
AB Gülen'i korumak için rapor yayınladıAB Gülen'i korumak için rapor yayınladıAvrupa Birliği istihbarat merkezi INTCEN 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin skandal ifadelerin yer aldığı bir rapor yayınladı.
Reina katliamcısının yakalandığı sitenin sakinleri anlattı: Son günlerde...Reina katliamcısının yakalandığı sitenin sakinleri anlattı: Son günlerde...İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristi kaldığı Esenyurt'taki bir sitede yakaladı.
Şehir merkezinde güvercin katliamıŞehir merkezinde güvercin katliamıKırıkkkale'de kuşların uğrak yeri olan parka zehirli yem bırakarak yüzlerce güvercinin telep olmasına vatandaşın tepkisini sert oldu.
Konya'da hayat kadınları suçüstü yakalandı!Konya'da hayat kadınları suçüstü yakalandı!Konya'da gece yol kenarlarında bekleyip para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen 10 kadın ile onların erkek müşterilerle temasa geçmesini sağladığı öne sürülen 2 kişi fuhuş pazarlığı yaparken suçüstü yakalandı.
  • Profesörle hastanın 'taciz ve parmak koparma' davası17 Ocak 2017 Salı 08:54
  • Gökçek'ten şaşırtan FETÖ açıklaması17 Ocak 2017 Salı 08:39
  • Tüm ilaçlara zam geliyor17 Ocak 2017 Salı 08:23
  • İşte caninin İLK İFADESİ!17 Ocak 2017 Salı 08:19
  • Reina katliamcısı yakalandı süreç nasıl işleyecek?17 Ocak 2017 Salı 08:17
  • Reina katliamcısı yakalandı17 Ocak 2017 Salı 00:25
  • Kılıçdaroğlu istedi, Bahçeli kabul etti16 Ocak 2017 Pazartesi 23:49
  • Teröristbaşı Gülen'den MHP'ye suikast tehdidi16 Ocak 2017 Pazartesi 23:48
  • Diyarbakır şehitlerinin isimleri belli oldu16 Ocak 2017 Pazartesi 23:45
  • Şehidin acısı Trabzon'a ulaştı16 Ocak 2017 Pazartesi 23:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri