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Reina katliamcısının yakalandığı sitenin sakinleri anlattı: Son günlerde...

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristi kaldığı Esenyurt'taki bir sitede yakaladı.
Reina katliamcısının yakalandığı sitenin sakinleri anlattı: Son günlerde...
Reina katliamcısının yakalandığı sitenin sakinleri anlattı: Son günlerde... Reina katliamcısının yakalandığı sitenin sakinleri anlattı: Son günlerde... Reina katliamcısının yakalandığı sitenin sakinleri anlattı: Son günlerde...

Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristinde aralarında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin kaldığı Esenyurt'taki bir sitedeki adrese saat 23.30'da yoğun güvenlik önlemi altında operasyon düzenledi. Operasyon sonunda katliamı gerçekleştiren teröristle beraber 5 kişi gözaltına alındı. Operasyona tanık olan site sakinleri operasyon anlarını anlattı.

POLİSLER HIZLI BİR ŞEKİLDE YUKARI ÇIKIYORLARDI

Bir site sakini, "Evde oturuyorduk, gürültüler geldi. Gürültülere çıktık. polisler hızlı bir şekilde yukarı çıkıyorlardı. Ondan sonra bağırtılar 'Yat' diye sesler geldi. Reina'daki saldırgan olduğunu söyledi polis arkadaşlar. Adamı alıp götürdüler" dedi.

ŞİMDİYE KADAR SİTEDE DİKKATİMİZİ ÇEKEN BİR ŞEY OLMADI

Başka bir site sakini de "23.43'de gürültü seslerini duydum. Önce kavga var sandım. 155 Polis İmdatı arayıp kavga ihbarında bulundum. Sonra Özel Harekat polislerinni operasyon yaptığını fark ettim. Sonrasında biri siyahi olmak üzere 3 kadın, bir 3-4 yaşlarında bir çocuk. Sonrasında da teröristi çıkardılar. Şimdiye kadar sitede dikkatimizi çeken bir şey olmadı. Onlarla da hiçbir şekilde karşılaşmadık. Sitemiz yüksek güvenlikli bir sitedir. Siteye kgs adı verilen cihazla giriş çıkış yapmaktayız. Tek eksiğimiz güvenlik kamerasıydı, teröristler de ondan faydalanmış. Dikkatimizi çeken tek şey son 10 gündür siteye siyahilerin siteye yoğun olarak girip çıkmasıydı. Yakalanan teröristler arasında da bir tane siyahi kadın gördüm" dedi.

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