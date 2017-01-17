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HDP'den CHP ile işbirliği açıklaması

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Ayhan Bilgen CHP ile işbirliği yapılacak mı sorusuna "Herkesin hayır'ı kendine" yanıtını vererek işbirliği yok mesajı verdi.
HDP'den CHP ile işbirliği açıklaması
HDP'den CHP ile işbirliği açıklaması HDP'den CHP ile işbirliği açıklaması HDP'den CHP ile işbirliği açıklaması

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, CHP’yle işbirliği yapılıp yapılmayacağı konusunda “Herkesin ‘hayır’ı kendine ifadesini bir yol haritası olarak görüyoruz. Böyle bir girişimimiz yok” dedi.

"HER PARTİNİN KENDİNE GÖRE TÜRKİYE ÜTOPYASI VAR"

"Her partinin kendine göre bir Türkiye ütopyası, seçmenine toplumuna taşıdığı öncelikleri var. Aynı ülkede yaşıyoruz. “Evet” çıkarsa bedeline hepimiz katlanacağız. “Hayır” çıkarsa bize göre bu herkesin kurtuluşu ve refahı için önemli bir kazanım olacak. Bu anlamda sadece siyasi partiler arasında değil, demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri, emek harekeri ve kadın hareketi; bütün toplumsal hareketler arasında bir dayanışmanın, ortaklaşmanın olmasını önemsiyoruz.

"PARTİLERLE BİRLİK PLANIMIZ YOK"

Kampanya seçimler gibi doğrudan partiler tarafından örgütlenecek bir kampanya değil. İnsanlar sandığa gidecekler, ya "evet" diyecekler bu süreci onaylayan, olumlayan bir tavır takınacaklar ya da tam tersine bu sürecin Türkiye’yi bir felakete sürükleyeceği kaygısıyla, yaşadıklarımıza bir tepki olarak, bu dayatmaya karşı “hayır” oyu verecekler. Bu yüzden partilerle birlikte bir planlama gibi bir gündemimiz yok.

"HERKESİN HAYIR'I KENDİNE"

Kim hangi nedenlerle “Hayır” diyorsa bu kendi öncelikleriyle şekillenecektir. Biz bu anlamda “herkesin 'hayır'ı kendine” ifadesini sürecin bir yol haritası olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz. Böyle bir girişimimiz, arayışımız yok. Kamuoyunda gelen kimi talep ve beklentiler var. Ama toplumun bu kısa sürede on yılların biriktirdiği önyargıları, korkuları aşmasına bir imkan yok. Hem de siyasi partilerin kendi tartışmalarını ve iç dengelerini gözetmeleri gerektiği kanaatindeyiz.

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