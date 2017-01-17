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IŞİD lideri Bağdadi evlendi

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IŞİD lideri Bağdadi evlendi
SURİYE'de TSK destekli ÖSO'dan darbe yiyen IŞİD yeni taktikler uyguluyor. IŞİD lideri Bağdadi bunun için evlilik yöntemine başvurdu. El Bağdadi, El Bab'lı bir gelin aldı.
IŞİD lideri Bağdadi evlendi IŞİD lideri Bağdadi evlendi IŞİD lideri Bağdadi evlendi

EL Bab'da Fırat Kalkanı harekatıyla köşeye sıkışan IŞİD bölgede tutunabilmek için farklı bir yönteme başvurdu. Örgütün elebaşı El Bağdadi, El Bablı bir kadınla evlenerek şehirdeki teröristleri “akrabaları” ilan etti. El Bab'da yaşayanları yanına çekmeyi amaçlayan Bağdadi, komutanları arasında da kritik görev değişiklikleri yaptı.

Terör örgütü DEAŞ, şu ana kadarki en sert direnişi de El Bab çevresinde sergiliyor. Hemen her noktaya tuzak yerleştiren örgüt, sivilleri de canlı kalkan olarak kullanıyor. DEAŞ, şehirde tutunabilmek için kritik görev değişiklikleri de yaptı. Şehrin askeri komutanlığına eski Tacikistan istihbaratı mensubu Albay Ömer'i atayan terör örgütü, şehrin sözde şer'i mahkemesinin başına ise Kuzey Iraklı din adamı Ebu Abullah Kürdi'yi getirdi.

EL BAB'IN EN ZENGİN AİLESİNİN KIZINI ALDI

DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin de emrindeki teröristlere Bab'ın kaybedilmemesi için kesin emir verdiği öğrenildi. Bir ay önce El Bab'ın en zengin ailelerinden birine mensup Mariye isimli bir kadınla evlenen El Bağdadi, şehirdeki teröristler kendi akrabası olarak ilan etti.

EL BAĞDADİ'NİN İLK KARISI VE DİĞER EŞİ

Ebubekir El Bağdadi'nin çok sayıda eşi bulunuyor. El Bağdadi'nin ilk karısı aynı zamanda kuzeni. Bu eşinden 5 çocuğu var. İlk karısının ismi Asma Fawzi Al Qubaisi. 38 yaşında olan bu karısıyla ilgili akrabası olması dışında çok az şey biliniyor. 

El Bağdadi'nin ikinci eşi ise 32 yaşında ve Iraklı.. İsrail Rajab Mahal Al Qaisi ismini taşıyan bu eşinden Ali isimli bir oğlu var. El Bağdadi 2015 yılının başlarında ise DEAŞ'a katılan bir Alman kadınla evlendi. Kimse onun adını veya yaşını bilmiyor, ancak dedikodusu en çok yapılan kişi de o. El Bağdadi'nin dördüncü eşi ise genç ve esmer bir kadın olan Saga Al Dulaimi. 2014 Mart ayında Suriye cezaevinden çıkarken görüntülendi. El Bağdadi'nin bu eşi Hıristiyan Maaloula köyünde kaçırılan rahibelere karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı. (Yukardaki fotoğraftaki )

EL BAB ÇOK ÖNEMLİ ÇÜNKÜ...

El Bab Suriyeli muhaliflerin şu anki kalesi olan İdlip, Suriye savaşının düğüm noktası olan Halep ve PKK işgalindeki Münbiç'in kesişiminde bulunuyor. El Bab, örgütün Suriye'deki 'başkenti' olarak nitelendirdiği Rakka'ya, petrol zengini Deyr ez Zor'a ve Irak'taki DEAŞ üslerine giden yolun üzerinde. PKK'nın sözde kantonlarını güneyden bağlama planında da kritik nokta Bab. Bu nedenle hem DEAŞ hem de PKK, El Bab'a oldukça önem veriyor.

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