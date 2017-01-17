AB Gülen'i korumak için rapor yayınladı

Avrupa Birliği istihbarat merkezi INTCEN 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin skandal ifadelerin yer aldığı bir rapor yayınladı.

İngiliz The Times gazetesinde yayınlanan AB rapora göre 15 Temmuz darbe girişiminin Fetullah Gülen'le bağlantısı yok.

Raporda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de çirkin ifadeler yer aldı. Times'ın yayınladığı rapora göre Erdoğan, ordudaki tasfiyeleri darbeden önce planladı.

Times'ın haberinde "Bu rapor Türk hükümetinin öne sürdüğü, Fethullah Gülen'in darbe girişiminin arkasında olduğu iddialarıyla çelişiyor" denildi.

GÜLEN'İN DARBE YAPMA İHTİMALİ DÜŞÜK

24 Ağustos 2016 tarihli AB raporunda Türkiye'nin sunduğu tüm kanıtlara karşın FETÖ ve Gülen'i aklamaya yönelik şu ifadelere yer verildi.

"Bir darbe yapma kararı, yaklaşmakta olan tasfiyenin korkusuyla alındı. Gülenciler, Kemalistler (sekülerler), AK Parti muhalifleri ve fırsatçılardan oluşan bir grup askerin darbe girişiminin arkasında olması olası. Gülen'in girişimde doğrudan rol almış olması ise düşük ihtimal.

Darbe girişimi, önceden planlanan görevden almalar için hızlandırıcı bir etki yarattı.

KENDİ KENDİYLE ÇELİŞEN RAPOR: GÜLEN ERDOĞAN'I KONTROL EDİYORDU

Gazeteye göre raporda Gülen müritlerinin onlarca yıldır devlet içinde gizlice örgütlenerek "Erdoğan'ın hareketlerini kontrol edebilen ve ülkedeki durumu etkileyebilen" bir güce ulaştığı, fakat ordu içindeki Gülencilerin darbe yapacak güçte olmadığı ve bunun Türk hükümetinin iddialarıyla çeliştiği aktarılıyor:

"AB istihbarat örgütleri, geniş çaplı bir görevden alma dalgasının başlayacağı söylentisi üzerine Erdoğan'ın seküler muhalifleri tarafından destek gördü, Suriye'deki duruma ve Kürtlere müdahaleye itiraz edenler tarafından ateşlendi.

Erdoğan başarısız darbe girişimini kullandı ve olağanüstü hâl ilan ederek AK Parti'ye muhalif olanlara karşı geniş bir baskı kampanyası başlattı."