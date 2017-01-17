17 Ocak 2017 Salı19 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:19Öğle 13:21İkindi 15:47Akşam 18:10Yatsı 19:35
    • 10°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 81.860 0.18
  • Altın: 147,797 0.30
  • Dolar: 3,7956 -0.25
  • Euro: 4,0405 0.12

AB Gülen'i korumak için rapor yayınladı

»
Avrupa Birliği istihbarat merkezi INTCEN 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin skandal ifadelerin yer aldığı bir rapor yayınladı.
AB Gülen'i korumak için rapor yayınladı
AB Gülen'i korumak için rapor yayınladı AB Gülen'i korumak için rapor yayınladı AB Gülen'i korumak için rapor yayınladı

İngiliz The Times gazetesinde yayınlanan AB rapora göre 15 Temmuz darbe girişiminin Fetullah Gülen'le bağlantısı yok.

Raporda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de çirkin ifadeler yer aldı. Times'ın yayınladığı rapora göre Erdoğan, ordudaki tasfiyeleri darbeden önce planladı. 

Times'ın haberinde "Bu rapor Türk hükümetinin öne sürdüğü, Fethullah Gülen'in darbe girişiminin arkasında olduğu iddialarıyla çelişiyor" denildi. 

GÜLEN'İN DARBE YAPMA İHTİMALİ DÜŞÜK

24 Ağustos 2016 tarihli AB raporunda Türkiye'nin sunduğu tüm kanıtlara karşın FETÖ ve Gülen'i aklamaya yönelik şu ifadelere yer verildi. 

"Bir darbe yapma kararı, yaklaşmakta olan tasfiyenin korkusuyla alındı. Gülenciler, Kemalistler (sekülerler), AK Parti muhalifleri ve fırsatçılardan oluşan bir grup askerin darbe girişiminin arkasında olması olası. Gülen'in girişimde doğrudan rol almış olması ise düşük ihtimal.

Darbe girişimi, önceden planlanan görevden almalar için hızlandırıcı bir etki yarattı.

KENDİ KENDİYLE ÇELİŞEN RAPOR: GÜLEN ERDOĞAN'I KONTROL EDİYORDU

Gazeteye göre raporda Gülen müritlerinin onlarca yıldır devlet içinde gizlice örgütlenerek "Erdoğan'ın hareketlerini kontrol edebilen ve ülkedeki durumu etkileyebilen" bir güce ulaştığı, fakat ordu içindeki Gülencilerin darbe yapacak güçte olmadığı ve bunun Türk hükümetinin iddialarıyla çeliştiği aktarılıyor:

"AB istihbarat örgütleri, geniş çaplı bir görevden alma dalgasının başlayacağı söylentisi üzerine Erdoğan'ın seküler muhalifleri tarafından destek gördü, Suriye'deki duruma ve Kürtlere müdahaleye itiraz edenler tarafından ateşlendi.

Erdoğan başarısız darbe girişimini kullandı ve olağanüstü hâl ilan ederek AK Parti'ye muhalif olanlara karşı geniş bir baskı kampanyası başlattı."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na operasyon!3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na operasyon!3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Gülen bu kez de siyasileri tehdit etti.Gülen bu kez de siyasileri tehdit etti.Rus Büyükelçi Karlov suikastini günler öncesinden ‘elçiler güvende değil’ diyerek ilan eden FETÖ, bu kez de siyasetçileri hedef aldı.
AB Gülen'i korumak için rapor yayınladıAB Gülen'i korumak için rapor yayınladıAvrupa Birliği istihbarat merkezi INTCEN 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin skandal ifadelerin yer aldığı bir rapor yayınladı.
Reina katliamcısının yakalandığı sitenin sakinleri anlattı: Son günlerde...Reina katliamcısının yakalandığı sitenin sakinleri anlattı: Son günlerde...İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristi kaldığı Esenyurt'taki bir sitede yakaladı.
Şehir merkezinde güvercin katliamıŞehir merkezinde güvercin katliamıKırıkkkale'de kuşların uğrak yeri olan parka zehirli yem bırakarak yüzlerce güvercinin telep olmasına vatandaşın tepkisini sert oldu.
Konya'da hayat kadınları suçüstü yakalandı!Konya'da hayat kadınları suçüstü yakalandı!Konya'da gece yol kenarlarında bekleyip para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen 10 kadın ile onların erkek müşterilerle temasa geçmesini sağladığı öne sürülen 2 kişi fuhuş pazarlığı yaparken suçüstü yakalandı.
  • Profesörle hastanın 'taciz ve parmak koparma' davası17 Ocak 2017 Salı 08:54
  • Gökçek'ten şaşırtan FETÖ açıklaması17 Ocak 2017 Salı 08:39
  • Tüm ilaçlara zam geliyor17 Ocak 2017 Salı 08:23
  • İşte caninin İLK İFADESİ!17 Ocak 2017 Salı 08:19
  • Reina katliamcısı yakalandı süreç nasıl işleyecek?17 Ocak 2017 Salı 08:17
  • Reina katliamcısı yakalandı17 Ocak 2017 Salı 00:25
  • Kılıçdaroğlu istedi, Bahçeli kabul etti16 Ocak 2017 Pazartesi 23:49
  • Teröristbaşı Gülen'den MHP'ye suikast tehdidi16 Ocak 2017 Pazartesi 23:48
  • Diyarbakır şehitlerinin isimleri belli oldu16 Ocak 2017 Pazartesi 23:45
  • Şehidin acısı Trabzon'a ulaştı16 Ocak 2017 Pazartesi 23:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri