Başbakan Binali Yıldırım'dan 'erken seçim' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım AK parti MYK öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

AK Parti MYK öncesi gazetecilerin karşısına çıkan Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2. tur görüşmelerde bir sürpriz beklemediğini vurgulayan Başbakan, "Hiçbir sürpriz yok. AK Parti grubu kaya gibi maşallah 2. turda da gideceğiz, oylarımızı atacağız, Türkiye'nin yeni anayasasını milletin önüne götüreceğiz. " dedi.



Başbakan erken seçim iddilarına noktayı koyarak, "Seçimler 2019'da planlandığı gibi olacak. Erken seçim iddiaları ile ülkedeki istikrarda tereddüt oluşturmaya gerek yok. İş adamlarımız yatırımlarını ertelemesin, istikrar devam ediyor." ifadelerini kullandı.



İşte o konuşmadan satır başları:



"Reina saldırısını yapan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan alçak terörist dün yapılan operasyonla ele geçirildi. Şu an sorgulaması devam ediyor. Bununla ilgili birçok detay var ama bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkındaki bilgiler verilecek. Önemli olan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır. Bunun arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli gelişme olur.

KILIÇDAROĞLU-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesine ilişkin bilgim yok, ne konuşacaklar bilmiyorum. Zaten ilk tur görüşmeleri bitti, ama Bahçeli'nin konuşmalarından içerik belli gibi.



2. TURDA SÜRPRİZ YOK



Hiçbir sürpriz yok. AK Parti grubu kaya gibi maşallah 2. turda da gideceğiz, oylarımızı atacağız, Türkiye'nin yeni anayasasını milletin önüne götüreceğiz. MHP ile birlikte gerçekleştirdiğimiz değişikliktir. Meclis süreci tamamlansın referandum tarihi için tereddütümüz yok.

ERKEN SEÇİM YOK, SEÇİMLER 2019'DA



Erken seçim için herhangi bir sebep yok. İhtimaller üzerine amel olmaz. Meclis'ten Anayasa geçecek, referanduma gideceğiz, ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Seçimler 2019'da planlandığı gibi olacak. Erken seçim iddiaları ile ülkedeki istikrarda tereddüt oluşturmaya gerek yok. İş adamlarımız yatırımlarını ertelemesin, istikrar devam ediyor.

FAİZ ARTIRIMI



Hiçbir sürpriz yok. AK Parti grubu kaya gibi maşallah 2. turda da gideceğiz, oylarımızı atacağız, Türkiye'nin yeni anayasasını milletin önüne götüreceğiz. MHP ile birlikte gerçekleştirdiğimiz değişikliktir. Meclis süreci tamamlansın referandum tarihi için tereddütümüz yok. "