17 Ocak 2017 Salı19 R.Ahir 1438
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Başbakan'dan 'erken seçim' açıklaması

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Başbakan'dan 'erken seçim' açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım AK parti MYK öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Başbakan'dan 'erken seçim' açıklaması Başbakan'dan 'erken seçim' açıklaması Başbakan'dan 'erken seçim' açıklaması

İşte o konuşmadan satır başları

"Reina katliamını gerçekleştiren alçak yakalandı. Şu anda sorgusu devam ediyor. gerekli bilgi sizlere verilecek.

KILIÇDAROĞLU-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesine ilişkin bilgim yok, ne konuşacaklar bilmiyorum. Zaten ilk tur görüşmeleri bitti, ama Bahçeli'nin konuşmalarından içerik belli gibi.

Başbakan Binali Yıldırım,"İkinci turda sürpriz beklemiyoruz, AK Parti grubu kaya gibi duruyor. referandum konusunda hiç bir tereddütümüz yok."dedi.

ERKEN SEÇİM YOK, SEÇİMLER 2019'DA

Erken seçim için herhangi bir sebep yok. İhtimaller üzerine amel olmaz. Önce bir gidelim, Meclis'ten Anayasa geçecek, referanduma gideceğiz, ondan sonra da yoluma devam edeceğiz. Seçimler 2019'da planlandığı gibi olacak. Erken seçim iddiaları ile ülkedeki istikrarda tereddüt oluşturmaya gerek yok. İş adamlarımız yatırımlarını ertelemesin, istikrar devam ediyor."

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