Çocuklarınızı miyop salgınından koruyun

İngiliz bilim insanları, uzağı net görememe olarak tanımlanan ‘miyopi’ rahatsızlığının çocuklarda bir ‘salgın’ haline geldiğini duyurdu.
İngiltere'nin saygın eğitim kurumlarından Londra Üniversitesi’nde gerçekleştirilen araştırmada, günümüz çocuklarının yüzde 20’sinde miyop rahatsızlığı bulunduğu, bu verilerin 50 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında ise yüzde 100 oranında arttığı ifade edildi.
Çocukların miyop olmasının en büyük nedeninin yeteri derecede dışarı çıkmadıkları olduğunun altını çizen araştırmacılar, “Çocuklar dışarıda fazla vakit geçirmiyor. Evlerine kapanıp televizyon, bilgisayar ya da telefonlarıyla oynuyorlar. Bu da miyop olmalarının en önemli nedeni. Dışarıya çıkıp gün ışığında zaman geçirmeliler” yorumunda bulundular.