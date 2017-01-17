Barzani görevi bırakıyor mu?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin görevi bırakacağına dair iddialara cevap verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin bir uzlaşma bulmak ve ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek için görevini bırakma kararını aldığı iddia edilmişti. IKBY kaynakları ise iddiayı yalanlayarak böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylediler.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin bir uzlaşma bulmak ve ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek için görevini bırakma kararını aldığı iddiaedilmişti. IKBY kaynakları ise iddiayı yalanlayarak böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylediler.