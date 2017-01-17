Ahmet Hakan'a ilk gün şoku!

Kanal D Ana Haber'i sunmaya başlayan gazeteci ve yazar Ahmet Hakan ilk akşamında beklediği izlenme oranlarına ulaşamadı.
Kanal D Ana Haber dün de diğer Ana Haber'lerin gerisinde kaldı. Üstelik Ana Haber'in gün içinde yayınlanan program ve diziler arasındaki izlenme oranı da düştü.
BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Mehmet Ali Birand'dan sonra bir türlü ana haberde umduğu reytingi bulamayan Kanal D çözümü Ahmet Hakan da buldu. Ancak Ahmet Hakan ilk gün reytinglerde çakıldı. Böylelikle Ahmet Hakan ilk akşamında büyük bir şok yaşamış oldu.
SHOW ANA HABER YİNE ZİRVEDE
Ahmet Hakan 16. sırada yer alırken Show Ana Haber zirvede yerini korudu. Hafta sonu sunucusu Pınar Erbaş'ın sunumuyla 16 Ocak Pazartesi günü Show Ana Haber en çok izlenen haber programı oldu.