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Emniyet'ten Uyarı! Sakın bunu yapmayın

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Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırladığı broşürle şüpheli paketler konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Emniyet'ten Uyarı! Sakın bunu yapmayın
Emniyet'ten Uyarı! Sakın bunu yapmayın Emniyet'ten Uyarı! Sakın bunu yapmayın Emniyet'ten Uyarı! Sakın bunu yapmayın

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, vatandaşların çevrelerinde gördükleri şüpheli çanta, paket ve poşetlere bilinçsiz tepki göstermesini engellemek ve bu konuda bilgi sahibi olmaları amacıyla broşür hazırladı. 

Broşürde, "Patlayıcı maddenin istenilen ortamda, istenilen şekilde ve istenilen zamanda patlamasını sağlamak amacıyla birtakım unsurların bir araya getirilmesiyle hazırlanan düzenek" olarak tanımlanan bomba ile yapılan saldırıların, terör örgütlerinin çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi için eylemlerde en sık başvurduğu yöntem olduğu belirtildi.

YAPILMASI GEREKENLER

Şüpheli paketle karşılaşılması durumunda vatandaşların panik yapmadan çevrede bulunan insanları duyarlı hale getirmesi istenilen broşürde, vakit kaybetmeden Polisİmdat 155 telefonu aranarak şüpheli paketin bulunduğu adres ve konum hakkında ayrıntılı bilgi verilmesinin önemine işaret edildi. Şüpheli paketi fark eden kişilerin yapması gerekenler şöyle anlatıldı:

"Şüpheli paketin bulunduğu bölgedeki insanları güvenli bir şekilde ve derhal uzaklaştırın. Meraklı kişilerin olay yerine giriş ve çıkışlarını önleyin. Olay yerinde ikinci bir şüpheli paket olup olmadığı yönünde belirleyici kontroller yapın. Çevre emniyeti sağlayan ve imha ile ilgili olarak çalışan görevlilerin güvenliğiniz için vereceği talimatlara ciddiyetle yaklaşarak herhangi bir müessif hadisenin yaşanmasına meydan vermeyin.

Bir bombalı saldırının yaşandığı yerde teröristlerce, çevre güvenliği alan güvenlik güçleri, yaralılara müdahale eden sağlık personeli ve çevredeki vatandaşlar hedef alınarak daha çok zayiat verilmesi amacıyla ikinci bir bombalı saldırının gerçekleştirilebileceğini unutmayın. 

Şüpheli paket, poşet ve çantalara kesinlikle dokunmayın, dokundurmayın, yerini ve şeklini değiştirmeye çalışmayın.

Açıkta duran paketin ne tür bir patlayıcı düzeneğine sahip olduğu bilinmediğinden yakınında veya çevresinde dolaşmayın, çevredekilerin de yaklaşmasını engelleyin.

Şüpheli paket açık alanda ise etrafından en az 100 metre, kapalı alanda ise mümkün olduğunca uzakta durun."

FOTOĞRAF ÇEKİLMEMELİ

Bazı bomba düzeneklerinin flaş etkisiyle tetiklenecek şekilde kurgulandığı, bu nedenle flaşlı fotoğraf çekilmemesi gerektiği vurgulanan broşürde, şüpheli paketlerin değişik şekil ve ebatlarda olabileceği anımsatılarak, paketin içinde ne tür malzemenin olduğu bilinmediğinden ağırlığından şüphe edilebileceği belirtildi.

Broşürde, paket üzerindeki gönderen, alıcı, adres, ad ve soyad ile unvanlarda yazım hatalarının olup olmadığının kontrol edilmesi uyarısında bulunuldu.

Paketten şüphelenilmemesi için gönderici kısmına alıcının yakından tanıdığı bir kişinin isminin de yazılabileceğine dikkat çekilen broşürde, gereğinden fazla bant veya yapıştırıcıyla sağlamlaştırılan paketlerin risk taşıdığı bilgisine yer verildi.

Paket üzerine koyulan "kulp" ve işaretlerle yönlendirilen alıcının farkında olmadan bomba düzeneğini harekete geçirebileceği belirtilen uyarıda, vatandaşlardan, göndericinin kendilerine daha önce gönderdikleri paketleri hatırlamaları ve göndericiyi arayarak böyle bir paket gönderip göndermediğini teyit ettirmeleri istendi.

Broşürde, toplu taşıma araçlarında, otobüs terminallerinde, raylı sistem ulaşım istasyonlarında, havalimanlarında, deniz ulaşım araçları ve iskelelerde, stadyumlarda, alışveriş merkezlerinde, konser alanlarında terk edilmiş veya bırakılmış gibi görünen valiz, çanta, poşet, sırt çantası gibi nesnelerin şüpheli paket olarak değerlendirildiği bilgisine yer verildi.

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