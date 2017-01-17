İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Ortaköy saldırganının Esenyurt'ta bir adreste saklandığını belirledi ve ardından yaptığı operasyonla teröristi ele geçirdi. Bu görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada teröriste bile sahip çıktılar.
17 Ocak 2017 Salı19 R.Ahir 1438
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DEAŞ'lı teröriste sahip çıktılar
Esenyurt'ta bir adreste saklandığını belirlenen ve ardından yapılan operasyonla yakalanan teröristin fotoğraflarının yayınlanmasından sonra sosyal medyada bazı kişiler teröriste sahip çıktılar.
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