Türk uçağı neden düştü?

ACT Havayolları’na ait Boeing 747-400F Jumbo tipi kargo uçağı, pazar gecesi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e iniş sırasında düştü. Uçakta 4 mürettebatın bulunduğu belirtilirken Kırgız makamlarının açıklamasına göre kazada çevre binalarda yaşayanlar dahil toplam 37 kişi hayatını kaybetti. 4’ü ağır çok sayıda kişi de yaralandı. Ülkede 1 günlük yas ilan edildi. Kırgız yetkiler uçağın pilot hatası sonucu düştüğünü söylerken bazı kaynaklar kulenin uçağı yanlış yönlendirdiğini söyledi.



‘KARAKUTUYU BULDUK’



İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkan kargo uçağı, önce Kazakistan’ın Astana kentine, oradan da Hong Kong’a uçtu. Burada uçağı, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanı Melih Aslan ve Teknisyen İhsan Koca teslim aldı. Kargosunu alan uçak, yerel saatle pazarı pazartesiye başlayan gece, 01.10’da Hong Kong’tan Bişkek’e gitmek üzere havalandı. Uçak Türkiye saati ile dün sabaha karşı 04.45’te Bişkek Havalimanı’na inişe geçerken, radar bağlantısı kesildi. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, uçağın, havaalanı yakınlarındaki bir köyde bulunan evlerin üzerine düştüğü anlaşıldı.

GÖRÜŞ MESAFESİ 150 METREYE DÜŞMÜŞ



Kırgızistan Devlet Başkan Yardımcısı Muhammedkaliy Abulgaziyev “Uçağın düştüğü alanın neredeyse hepsinde çalışmalar yürüttük. Yalnızca uçağın gövdesine ait büyük parçalara dokunmadık. Uçağın kara kutusunu bulduk” dedi. Kırgız Havacılık Otoritesi’nden alınan bilgiye göre pilotların herhangi bir acil durum bilgisi vermedikleri ancak iniş sırasında Bişkek Havalimanı’nda görüş şartlarının düşük olduğu, bölgede yoğun sis bulunduğu belirtildi. hava durumu raporlarına göre bulut yaklaşık 33 metreye kadar inmişti ve görüş ise 150 metreydi.

KULE YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

Bazı kaynaklarsa kulenin uçağı yanlış yönlendirdiğini ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini iddia etti. Kazanın ardından Kırgız Havacılık Otoritesi soruşturma başlattı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

ACT Havayolları Yönetim Kurulu'ndan da kazayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlk bulgulara göre, kazanın oluşumuna teknik nedenler veya yüklemeye bağlı etkenlerin yol açmadığı anlaşılmaktadır. Kazanın gerçek nedeni yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.