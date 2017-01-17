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Oyuncu Mehmet Aslan gözaltına alındı

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Oyuncu Mehmet Aslan gözaltına alındı
Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Oyuncu Mehmet Aslan gözaltına alındı Oyuncu Mehmet Aslan gözaltına alındı Oyuncu Mehmet Aslan gözaltına alındı

Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Attığı tweetler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilen Aslan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

SAVCIYA İFADE VERECEK

Aslan'ın bugün öğleden sonra ifade vermek üzere savcılığa çıkarılması bekleniyor.

 MEHMET ASLAN KİMDİR?

1983 yılında doğan Mehmet Aslan 'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahrettin Aslan'ın oğlu olarak tanındı.  Liseyi bitirene kadar Fransa'da kalan Mehmet Aslan Türkiye’ye döndükten sonra Show TV’de uzun dönem yayınlanan, "Doktorlar" adlı dizide "Burak Kuzey" adlı karakteri canlandırdı. Ardından ATV’de yayınlanan 2005 yılı yapımı Nefes Nefese ve 2006 yapımı "Maçolar" adlı dizilerde yer aldı. Aslan, 2008 yılında vizyona giren, Sinem Kobal ile başrolü paylaştığı "Ayakta Kal" adlı sinema filminde de rol aldı. Sonra siyasete atılan Aslan bir süre MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

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