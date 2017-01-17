"Zuhal Topal"la programında geçtiğimiz cuma günü canlı yayından sonra tekme tokat kavga çıktı. İddiaya göre, kavgaya stüdyodaki güvenlikçiler, sesçiler, teknik ekip, program çalışanları da karıştı.
BAHA, NAZ'A SALDIRIP DÖVMEYE BAŞLADI
Damat adayı Baha, gelin adayı Naz'ın yeni talibi Ali ile dans etmesini kıskanıp stüdyoyu terk etmişti. Ne olduysa bundan sonra oldu. Baha'nın yayından sonra arabaya binen eski sevgilisi Naz'a saldırıp dövmeye başladığı iddia edildi.
DİĞER DAMAT ADAYLARI DA KARIŞTI
Bunu gören bir kaç güvenlikçi Baha'ya müdahale etti. Ardından stüdyodan çıkmakta olan Baha'nın programa katılan diğer damat adayı arkadaşları geldi, onlar da güvenlikçilere saldırdı. Olayın son perdesinde programın teknik ekibi de kavgaya karıştı.
ZUHAL TOPAL İZLEMEKLE YETİNDİ
Bir anda ortaya tekme tokat kavga eden 30-40 kişilik kalabalık görüntüsü çıktı. Zuhal Topal, üst kattan başını ellerinin arasına alıp korku dolu gözlerle olan biteni izlemekle yetindi.
Olay sırasında Baha'nın feci şekilde dövüldüğü iddia edildi. Kavga eden kalabalık birbirinden şikayetçi oldu ve olay karakola taşındı."
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Evlendirme programında tekme tokat kavga ettiler
"Zuhal Topal"la programında geçtiğimiz cuma günü canlı yayından sonra tekme tokat kavga çıktı. İddiaya göre, kavgaya stüdyodaki güvenlikçiler, sesçiler, teknik ekip, program çalışanları da karıştı.
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