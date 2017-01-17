17 Ocak 2017 Salı19 R.Ahir 1438
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Bodrumlu İngiliz Müslüman oldu

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Bodrumlu İngiliz Müslüman oldu
Bodrum'da yaşayan İngiliz Terence Kincaid, Müslüman oldu.
Bodrumlu İngiliz Müslüman oldu Bodrumlu İngiliz Müslüman oldu Bodrumlu İngiliz Müslüman oldu

 

Bodrum'da yerleşik olarak yaşayan ve sokak hayvanları için yaptığı yardımlarla tanınan İngiltere vatandaşı 72 yaşındaki Terence Kincaid, Müslüman olup, 'Harun' ismini aldı. Kincaid, Mart ayında Bodrumlu turizmci Sedat Sadıkoğlu ile Umre'ye gitmek için de müracaat yaptı.

Kincaid, Gümüşlük'teki Victorias At Çiftliği'nin işletmecisi yakın arkadaşı Sedat Sadıkoğlu ile Bodrum Müftülüğü'ne başvurdu. Burada düzenlenen ihtida töreninde, Kelime-i Şehadet getiren Kincaid, Müslüman olup, 'Harun' ismini aldı. Bodrum Müftüsü Ali Ünal, Kincaid'e Kuran-ı Kerim ve çeşitlidini kitaplar hediye etti.

Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde birçok kez camiye gittiğini ve Müslümanlık'tan etkilendiğini belirten Kincaid, "Artık ömrümün kalan bölümünü cennet Bodrum'da geçireceğim. Fırsat buldukça ibadet edip, camilere gitmek istiyorum. Bu nedenle 5 Mart'ta Umre'ye gidip Müslüman olarak önemli görevlerimden birini yerine getireceğim. Şu an çok huzurlu ve mutluyum" dedi.

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