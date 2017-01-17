Erdoğan SGK binalarının açılışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan SGK hizmet binalarının açılışında konuşuyor.
İşte Erdoğan'ın konuşması:
''Artık ülkemizde esnaf, memur, işçi ayrımı yok.
Pek çok hizmet internetten ve telefondan verildiği için vatandaş evinden çıkmadan yapabiliyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan SGK hizmet binalarının açılışında konuşuyor.
İşte Erdoğan'ın konuşması:
''Artık ülkemizde esnaf, memur, işçi ayrımı yok.
Pek çok hizmet internetten ve telefondan verildiği için vatandaş evinden çıkmadan yapabiliyor.