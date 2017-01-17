17 Ocak 2017 Salı19 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:19Öğle 13:21İkindi 15:47Akşam 18:10Yatsı 19:35
    • 14°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 81.865 0.19
  • Altın: 148,841 1.01
  • Dolar: 3,8026 -0.06
  • Euro: 4,0554 0.49

Erdoğan SGK binalarının açılışında konuşuyor

»
Erdoğan SGK binalarının açılışında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan SGK hizmet binalarının açılışında konuşuyor.
Erdoğan SGK binalarının açılışında konuşuyor Erdoğan SGK binalarının açılışında konuşuyor Erdoğan SGK binalarının açılışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan SGK hizmet binalarının açılışında konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşması:

''Artık ülkemizde esnaf, memur, işçi ayrımı yok.

Pek çok hizmet internetten ve telefondan verildiği için vatandaş evinden çıkmadan yapabiliyor.

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan SGK binalarının açılışında konuşuyorErdoğan SGK binalarının açılışında konuşuyorCumhurbaşkanı Erdoğan SGK hizmet binalarının açılışında konuşuyor.
Başbakan Binali Yıldırım'dan 'erken seçim' açıklamasıBaşbakan Binali Yıldırım'dan 'erken seçim' açıklamasıBaşbakan Binali Yıldırım AK parti MYK öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
HDP'den CHP ile işbirliği açıklamasıHDP'den CHP ile işbirliği açıklamasıAyhan Bilgen CHP ile işbirliği yapılacak mı sorusuna "Herkesin hayır'ı kendine" yanıtını vererek işbirliği yok mesajı verdi.
Yıldırım: Referandum beklentimiz teorik olarak yüzde 70Yıldırım: Referandum beklentimiz teorik olarak yüzde 70Başbakan Yıldırım, 'Teorik olarak referandum beklentimiz yüzde 70 civarında. Bu orana ne kadar yaklaşırsak o kadar iyi' dedi.
İşte Ak Parti'nin yeni planı!İşte Ak Parti'nin yeni planı!Ak Parti, önce partili Cumhurbaşkanı, ardından da Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişiklik teklifinin 2. tur oylamasında “sürpriz” istemiyor.
Bahçeli CHP'ye fena saydırdı!Bahçeli CHP'ye fena saydırdı!MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa görüşmeleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
  • YSK sandığı çıkardı: İşte referandum tarihi!17 Ocak 2017 Salı 08:12
  • Bahçeli'den anayasa teklifi açıklaması16 Ocak 2017 Pazartesi 23:46
  • Hükümetten kritik referandum açıklaması16 Ocak 2017 Pazartesi 12:31
  • Erdoğan ilk kez o ülkeleri ziyaret edecek16 Ocak 2017 Pazartesi 12:00
  • CHP 'erken seçim' kozuna kilitlendi!16 Ocak 2017 Pazartesi 09:00
  • Referandum tarihi belli oldu!16 Ocak 2017 Pazartesi 08:18
  • İşte Meclis'in yeni çalışma takvimi16 Ocak 2017 Pazartesi 08:17
  • CHP'liler her yolu deniyor!15 Ocak 2017 Pazar 15:30
  • Bozdağ neden 'evet' dediğini anlattı15 Ocak 2017 Pazar 14:50
  • AK Parti'den kritik açıklama: Gerek kalmadı!15 Ocak 2017 Pazar 14:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri